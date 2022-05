Augusta, McDonald’s alla Borgata: il Comune resiste davanti al Tar e nomina un avvocato esterno

Il Comune intende andare avanti nel progetto di realizzazione di un fast-food della nota catena americana McDonald’s su un terreno pubblico, alla Borgata, dietro il Palajonio e resisterà davanti al Tar di Catania nel ricorso presentato, a marzo, dall’associazione Natura Sicula che ha chiesto l’annullamento della delibera di Giunta 13 del 26 gennaio scorso sull’ “accoglimento della proposta della società McDonald’s per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad attività di ristorante e bar con annesso servizio drive oltre alle opere ed attrezzature connesse di interesse pubblico”, contestando soprattutto la scelta di “cementificare” un’area verde di proprietà comunale che si trova in corso Sicilia, angolo via Aldo Moro, classificata dal piano regolatore comunale come zona per attrezzature e impianti d’interesse generale (zona F).

Per questo la giunta ha nominato, nei giorni scorsi, come proprio legale di fiducia l’avvocato Glenda Giardina, esperta in Diritto amministrativo, con studio a Catania, che collabora con lo studio legale “Avvocati associati” con sedi a Catania, Roma e Siracusa: “attesa la peculiarità della materia, risulta opportuno incaricare un legale esterno dotato di adeguata e specifica competenza ed esperienza nella materia di che trattasi, per resistere al suddetto ricorso”- si legge nella delibera di incarico che costerà all’Ente 10.598,95 euro, comprensivo di spese generali e Cpa.