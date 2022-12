Augusta, McDonald’s alla Borgata: ambientalisti fanno appello al Cga e lanciano raccolta fondi

L’associazione Natura sicula, con il sostegno di Legambiente e Punta Izzo possibile, ha proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana contro la sentenza del Tar Catania che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per l’annullamento della delibera di giunta con la quale l’amministrazione comunale di Augusta ha ceduto alla Mcdonald’s l’area verde tra corso Sicilia e via Aldo Moro per realizzarvi un fast food.

Per far fronte alle ingenti spese di giustizia e sostenere il ricorso d’appello, lanciano una raccolta fondi per tutti i cittadini che vorranno contribuire alla difesa del palmeto tra Corso Sicilia e Via Aldo Moro e invitano la stampa e la cittadinanza tutta a partecipare alla conferenza che si terrà lunedì 12 dicembre, alle 17,30, nel salone Liggeri di palazzo San Biagio, ad Augusta.

“L’incontro pubblico sarà l’occasione per esporre le ragioni del ricorso d’appello e per discutere insieme le prossime iniziative volte a scongiurare la cementificazione di quest’area comunale, chiedendo la sua riqualificazione quale spazio verde fruibile da tutti”. Alla conferenza interverranno Fabio Morreale (Natura Sicula), Enzo Parisi e Paolo Tuttoilmono di Legambiente Augusta e Siracusa e Gianmarco Catalano (Punta Izzo Possibile)