Augusta, Mc Donald’s. In Consiglio scintille tra maggioranza e opposizione. Il responsabile Urbanistica: “proposta conforme al piano Marcon”

“La proposta progettuale di realizzare di un fast food Mc Donald nell’area comunale della Borgata ricade nella zona F del piano Marcon destinata ad attrezzature di interesse comune ed impianti di carattere collettivo espressamente indicati, dove si intendono interventi tanto pubblici che privati con l’unica limite della destinazione ad uso collettivo di ciò che si realizza. L’intervento è conforme allo strumento urbanistico al piano Marcon e non necessita di variante al piano regolatore e, dunque, di passaggio in Consiglio comunale”. Lo ha detto Massimo Sulano, responsabile del settore Urbanistica del Comune intervenendo mercoledì sera, al Consiglio comunale di palazzo San Biagio, richiesto da 9 consiglieri di opposizione consiliare che hanno sollevato pubblicamente, nei giorni scorsi, molte perplessità e polemiche sull’accoglimento da parte delle giunta della proposta progettuale della multinazionale americana che vorrebbe realizzare un fast-food nell’area pubblica alle spalle del Palajonio.

Nel suo intervento Sulano ha richiamato anche un parere, pro veritate del 2005, a firma dell’ingegnere Tullio Marcon, che ha redatto l’omonimo piano urbanistico chiarendo “che la zona F era stata concepita per stroncare sul nascere una pericolosa tendenza ad espandere l’abitato verso Brucoli, creando quartieri a macchia d’olio, porre a disposizione della città un settore distinto da quello artigianale e industriale su cui aveva competenza il consorzio Asi, per ospitare scelte di infrastrutture di iniziative pubblica o privata”.

Dunque la realizzazione delle opere previste nel progetto, ovvero un’area a verde, un parco giochi, un campo di mini basket, strade e viabilità con relativi sotto-servizi secondo quanto ha sottolineato Sulano sono si opere realizzate da un privato per la sua attività imprenditoriale ma di fatto pubbliche perché possono esser usufruite della collettività. “ L’area non ricade in area sottoposta a tutela storico-ambientale, in area protetta, non è sottoposta a vincolo idrologico, ne idraulico, nè soggetta a valutazione di incidenza ambientale, non è destinata a verde urbano né appare presentare caratteristiche di pregio”- ha poi aggiunto il tecnico comunale.

Inoltre il segretario generale del Comune, Sebastiano Marano ha chiarito che, rispetto al dubbio sollevato se fosse competenza della giunta o del consiglio decidere in materia “non vi è nessun difetto di competenza” sulla delibera di giunta del 26 marzo scorso di accoglimento della proposta progettuale e di concessione dell’area comunale e contrariamente a quanto sostenuto da alcuni “non vi è alcuna alienazione, al massimo c’è una concessione di diritto di superficie, ma l’errore più importante è sulla competenza ascritta al Testo unico enti locali articolo 42, che non si applica nelle regioni a Statuto speciale autonomo in Sicilia si applica articolo 141 del testo coordinato”.

Le dichiarazioni di Sulano e di Marano non hanno tuttavia convinto i consiglieri Roberta Suppo, Giancarlo Triberio, Corrado Amato, Chiara, Tringali, 5 dei 9 firmatari della richiesta di convocazione della seduta presenti in aula che sono andati avanti per la loro strada e hanno ribadito le loro ragioni del no alla scelta di quel luogo dovrebbe realizzare il fast food partendo dal fatto che “l’affidamento è avvenuto in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, e si è passati dalla manifestazione a finalità esplorative alla consegna dell’area”, che si cementifica e si elimina un consistente patrimonio arboreo”.

Contestato anche il canone di 45 mila euro che la società dovrebbe pagare al Comune ogni anno per l’utilizzo dell’area, definito risicato per una multinazionale e anche “il fatto che avendo dietro il Palajono si da l’esclusiva del fast food degli eventi positivi nella struttura sportiva.

Di diverso avviso i consiglieri di maggioranza Marco Niciforo, Biagio Tribulato, Andrea Lombardo e Paolo Trigilio, che hanno preso la parola per difendere l’amministrazione sottolineando, da un lato, lo scarso approfondimento in chiave urbanistica effettuato da chi ha sollevato dubbi e dall’altro la bontà della nuova iniziativa imprenditoriale, in cui l’interesse pubblico è superiore a quello privato, porterà sviluppo alla città e riqualificherà una area abbandonata da 30 anni.

“Sentire certe polemiche fa male– ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Tedesco- Su 6000 metri quadri si fa una struttura 490 metri pari al 7% della superficie la risposta più bella della gente l’entusiasmo delle persone”. “Mi fido totalmente dei miei tecnici e dei collaboratori e tutti gli atti approvati dalla giunta sono stati approvati proprio per la fiducia – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare- Finalmente Augusta torna ad essere appetibile anche alle imprese internazionali. Rivendichiamo questa scelta con grande orgoglio, siamo felice anche e di aver messo all’attenzione di tanti un’area totalmente abbandonata da chiunque compresi chi oggi parla di qualità della vita”.