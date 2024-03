Augusta, Mc Donald’s e ricorso al Cga: gli ambientalisti pronti a ricorrere alla Commissione europea

“Anche il Cga, come il Tar, non entra se non superficialmente nel merito delle questioni sollevate ed infatti conclude sentenziando: “in conclusione: la conferma dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio preclude l’esame delle censure di merito riproposte con l’appello”. Questo il commento delle associazioni ambientaliste dopo la sentenza del Cga che ha respinto, dopo il Tar di Catania, il ricorso di Natura Sicula contro la costruzione, nell’ area a verde di Corso Sicilia, angolo via Aldo Moro, ceduta dal Comune a Mc Donald’s un fabbricato da adibire ad attività di ristorante e bar con annesso servizio drive, oltre alle opere ed attrezzature connesse di interesse pubblico.

A parere delle associazioni “l’aver giudicato Natura Sicula non legittimata a ricorrere è una grave lesione al diritto di accesso alla giustizia. Tutte le questioni di merito, sulle quale l’amministrazione comunale non può onestamente affermare di avere vinto, rimangono comunque aperte e –proseguono – ricorreremo in altre sedi, a partire dalla Commissione Europea, per garantire a tutti l’accesso alla giustizia e vedere applicate correttamente le norme di tutela ambientale che discendono da direttive europee (Vas, Via, Vinca). Resta da capire per quale ragione il fast-food interessato non abbia finora iniziato l’opera, stante il fatto che neppure la pendenza di giudizio al Tar, concluso il 14 settembre 2022 o al Cga poteva impedire che cominciassero e si concludessero i lavori di costruzione”.