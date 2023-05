Augusta, Mc Donald’s alla Borgata, indagini ambientali effettuate al centro di un esposto alla Procura

Un esposto alla Procura di Siracusa, all’Arpa, al Libero consorzio, al Prefetto e al Nictas è stato presentato nei giorni scorsi da Natura Sicula che vuole fare chiarezza sulle presunte anomalie riscontrate nelle analisi ambientali realizzate nell’area di verde pubblico tra corso Sicilia e via Aldo Moro, dove dovrebbe sorgere un fast food di Mc Donald’s. Com’è noto sulla cessione del terreno da parte del Comune alla società è tuttora pendente un ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa proposto dall’associazione ambientalista con il sostegno di Legambiente e di altri comitati e associazioni, a gennaio dell’anno scorso, l’amministrazione comunale approvando lo schema di convenzione urbanistica con Mcdonald’s, aveva autorizzato la società ad eseguire dei sondaggi geologici ed ambientali”, precisando che la stipula della convenzione sarebbe stata “subordinata all’esito favorevole delle suddette indagini (restando inteso che in caso di esito negativo la società attuatrice sarà liberata da ogni obbligo in relazione alla procedura ed alla stipula della convenzione)”.

“Poche settimane dopo, nel febbraio 2022, il laboratorio Cbf srl di Terni, su incarico della Mcdonald’s, – si legge in una nota di Fabio Morreale- realizzava le analisi ambientali riscontrando nel sottosuolo la presenza di “terra e rocce contenenti sostanze pericolose” in misura superiore ai limiti di legge. Appresa la notizia, nel settembre 2022 il Comune incaricava un geologo esterno di effettuare uno “studio geologico ai fini della verifica parametri sottosuolo – area via Aldo Moro angolo corso Sicilia – Augusta – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016”. L’esito di questo studio ribalta le conclusioni delle analisi svolte dal laboratorio di Terni. Secondo il geologo scelto dal Comune “il sito analizzato non ha identificato la presenza di rifiuti pericolosi””.

Dall’esame della documentazione disponibile, aggiunge l’associazione “le due analisi sembrano divergere anche per quanto concerne la scelta della quota di profondità dei pozzetti realizzati: le analisi di Cbf srl sarebbero state eseguite “sulla scorta di pozzetti spinti a mt 3”; mentre i pozzetti stratigrafici utilizzati dal tecnico incaricato dal Comune “sono stati spinti sino alla profondità del substrato in posto costituito dalle argille giallastre a circa 180 cm”. Il risultato di queste indagini ambientali è rimasto per mesi chiuso nei cassetti dell’amministrazione comunale; la pubblicazione è infatti avvenuta solo a febbraio di quest’anno, in seguito all’istanza di accesso agli atti indirizzata al sindaco da Natura Sicula”.

Da qui la richiesta dell’intervento di Arpa e Libero Consorzio per accertare l’eventuale contaminazione del sito, disponendo altresì le necessarie verifiche in merito alla regolarità delle procedure tecnico-amministrative fin qui espletate, l’esposto è stato inoltre esteso alla Procura, al prefetto e al Nictas per sollecitare gli opportuni controlli sui fatti rappresentati e sulla documentazione trasmessa.