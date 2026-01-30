Augusta, maxi-risarcimento da mezzo milione di euro: il Comune si salva, l’ex sindaco Gulino no

Una vicenda legale lunga 25 anni torna a scuotere il Comune di Augusta. Al centro del caso, una richiesta di risarcimento che sfiora i 500.000 euro, legata a fatti di tentata concussione e turbativa d’asta risalenti al periodo tra il 1999 e il 2000. La Corte d’Appello di Catania ha recentemente emesso un’ordinanza che segna un punto a favore delle casse comunali: è stata infatti sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado nei confronti del Comune di Augusta. I giudici hanno ritenuto “manifestamente fondata” l’eccezione di prescrizione sollevata dai legali dell’Ente.

Tutto ha inizio quando l’allora sindaco Giuseppe Gulino venne accusato di aver esercitato pressioni indebite sui fratelli Carmelo e Pietro Paolo Gulino, amministratori della Essegi Costruzioni. Secondo quanto accertato nei processi penali, l’ex sindaco avrebbe chiesto soldi per favorire la società nell’aggiudicazione di una gara per la sede del Tribunale di Siracusa e per sbloccare la sanatoria edilizia di un immobile noto come Palazzo Capuano. Il rifiuto degli imprenditori di piegarsi alla richiesta portò a pesanti ritorsioni amministrative, con il blocco delle pratiche e l’esclusione dalle gare. Un isolamento che ebbe ripercussioni anche umane: i due imprenditori furono persino apostrofati in città come “spie” o “Buscetta” per aver denunciato i fatti ai Carabinieri.

Sebbene i reati penali siano caduti in prescrizione (ferme restando le statuizioni civili confermate dalla Cassazione), il Tribunale Civile di Siracusa aveva condannato in primo grado l’ex sindaco e il Comune, in solido, a un risarcimento di circa 495.000 euro per il mancato affitto dell’immobile, oltre ai danni morali.

Tuttavia, la Corte d’Appello ha ora rilevato che il Comune, non essendo stato citato come responsabile civile nel processo penale, potrebbe beneficiare della prescrizione del diritto al risarcimento. Una notizia che vede allontanarsi lo spettro di un debito fuori bilancio importante per l’Ente. Diversa la sorte per l’ex sindaco Giuseppe Gulino. Per lui, la Corte ha rigettato la sospensiva. Questo significa che, mentre il Comune attende il giudizio di merito (fissato per ottobre 2027), Gulino resta l’unico soggetto contro cui i creditori possono agire immediatamente per il pignoramento delle somme.