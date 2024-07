Augusta, Maturità 2024 al Ruiz: diciannove i “centisti”. Ecco chi sono

Tra i 161 neo diplomati all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz sono diciannove gli alunni che, alla fine di un brillante percorso scolastico, hanno ottenuto il massimo dei voti “cento”, di cui otto con lode, iscritti in tutti gli indirizzi dell’istituto: il liceo scientifico delle Scienze applicate, l’ istituto tecnico settore Economico, il liceo quadriennale delle Scienze applicate, l’istituto tecnico settore Tecnologico.

Ecco chi sono e le loro scelte per il futuro.

Per il liceo scientifico delle Scienze applicate: Michelangelo Spadaro 100 e lode 5AL (Ingegneria elettrica), Giulio Amara 100 e lode 5BL (Psicologia), Clara Patania 100 e lode 5BL (Fisioterapia), Giulia Ranno 100 e lode 5BL (Ingegneria biomedica), Sara Cardone 100 5AL (Medicina), Giada Di Domenico 100 5AL (Ingegneria Biomedica), Carmine Aldo Polistena 100 5BL (Ingegneria gestionale), Bianca Zerbo 100 5BL (Ingegneria).

Per l’istituto tecnico settore Tecnologico: Emanuele Pittà 100 e lode 5AI Telecomunicazioni (Ingegneria), Matteo Granata100 e lode 5AE Elettronica ed elettrotecnica (Ingegneria industriale), Alessandro Piccione 100 5AM Meccanica (lavoro nel settore meccanico).

Per il liceo quadriennale delle Scienze applicate: Elisa Caramagno 100 e lode 4QL (Medicina), Elisa Indaco 100 e lode 4QL (Ingegneria informatica), Giovanni Coco 100 4QL (Chimica industriale).

Per l’istituto tecnico settore Economico: Daniele Criscimanna100 5AFM Amministrazione, Finanza e Marketing, (Economia aziendale), Maria Antonella Finocchio 100 5AT Turismo (Scuola di Estetica), Vanessa Settipani 100 5BT Turismo (Economia), Giorgia Masala 100 5CT Turismo (Economia), Giuliana Salmeri 100 5CT Turismo (Lingue e culture europee).

“Dalla dirigenza e dalla comunità educante del Ruiz – è il commento della dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – giungano a tutti gli studenti che hanno concluso il loro percorso di studio, ed in particolare ai centisti, le nostre congratulazioni. Il loro successo è il riconoscimento del compimento della missione educativa della nostra istituzione. L’augurio che faccio ai miei ragazzi è quello di fare tesoro dell’esperienza scolastica attingendo, come hanno fatto in questi cinque meravigliosi anni, alla capacità di mettersi in gioco con responsabilità e spirito critico nel mondo universitario o del lavoro. Siate orgogliosi di voi stessi e abbiate cura del vostro domani, a cominciare da oggi, perseguendo i vostri obiettivi con passione, competenza e continua voglia di apprendere e migliorare”.

“In questi quattro anni ho avuto la fortuna di incontrare tanti professori con una vera passione per la materia che insegnano – ha concluso lo studente centista Giovanni Coco di 4 liceo quadriennale – Nel corso dei miei studi mi sono anche imbattuto in una materia che mi piacerebbe diventasse la ragione del mio lavoro. Infatti, nel mio prossimo futuro, frequenterò la facoltà di Chimica industriale dell’ateneo di Catania: Se però dovessi lanciare uno sguardo nel mio futuro “meno prossimo” vorrei lavorare su progetti che riguardino soprattutto due branche della chimica, la chimica dell’industria, e soprattutto di una nuova industria sostenibile con lo studio di nuovi materiali e processi sintetici per arrivarci; la chimica dei nuclei atomici e come questi possano essere sfruttati per portare l’uomo in un nuovo stadio di avanzamento tecnologico”.