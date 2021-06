Augusta, “mattinata di follia” in contrada Cozzo Filonero, 27enne aggredisce chi incontra per strada: tre persone in ospedale

Tre anziani finiti in ospedale, di cui una donna ancora ricoverata in prognosi riservata. E’ questo il bilancio della mattinata di “follia” che si è verificata ieri in contrada Cozzo Filonero e che ha avuto come protagonista un giovane di Avola di 27 anni che, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in evidente stato di grave alterazione psichica, secondo quanto riferisce la polizia, ha cominciato a picchiare chi si è trovato di fronte. Per primo ad incontrarlo per strada è stata una coppia di anziani a cui il giovane si è rivolto chiedendogli se volessero parlare con Dio, ma al rifiuto della coppia il ventisettenne si è scagliato contro aggredendoli con una catena e con un altro oggetto contundente e facendoli finire all’ospedale Muscatello con una prognosi di sette giorni ciascuno. Quando il figlio dei due coniugi si è messo di mezzo per aiutare i genitori avrebbe provato ad investirlo speronando la sua auto e anche quella degli anziani.

Poi qualche minuto più tardi, sempre con la stessa motivazione, il ventisettenne ha fermato un’altra coppia di anziani che non gli avrebbero dato ascolto, così per tutta risposta ha sfondato con la sua auto il cancello dell’abitazione della coppia. Dietro c’era la donna, che è caduta malamente a terra e si trova ancora ricoverata all’ospedale Muscatello per varie fratture riportate.

Dopo i due gravi episodi il giovane si è defilato e la sua automobile è stata trovata, senza nessuno dentro, ferma sul ciglio dell’autostrada dagli agenti di polizia del locale commissariato, al comando del dirigente Guglielmo La Magna che, nel frattempo, si sono messi alla sua caccia dopo le tante telefonate di richieste di aiuto dai residenti della zona tra i quali si è diffuso il panico. Molti si sono chiusi in casa per paura di incontrarlo.

Sempre secondo quanto riferisce il commissario nel pomeriggio il ventisettenne si è presentato volontariamente all’ospedale di Avola per sottoporsi alle cure della caso. Verrà denunciato per lesioni aggravate e dalla polizia è stata richiesta anche l’adozione di particolare misure al vaglio della magistratura di Siracusa.