Augusta, “Matilde 3”, la barca rubata a Catania avvistata alle saline

Sarebbe stata avvistata ad Augusta, nella zona delle ex saline “Matilde 3”, la barca da diporto rubata venerdì sera dal porticciolo di Ognina, nel catanese dove di solito era attraccata. Qualcuno quella sera avrebbe visto il natante in vetroresina, bianco e blu, allontanarsi con un uomo a bordo, scambiandolo per il proprietario che è un appassionato di pesca di Catania e che, invece, era a casa e solo il giorno dopo ha saputo del furto.

“Al di là del valore economico, che è relativo, anche se il motore è nuovo ed è stato acquistato a fine estate – racconta la compagna del proprietario- questa barca ha un grande valore affettivo per il mio compagno, che ha la passione per il mare e la usa anche per lavoro. Tra di loro pescatori si conoscono tutti e qualcuno domenica mattina ha riconosciuto la barca nella zona delle saline, con una persona a bordo e a terra altre due in attesa su una macchina scura. Se qualcuno la vede ci aiuti”.

E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri di Catania, si sono interessati anche la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza.