Augusta, “Match it now” settimana della donazione del midollo osseo: l’Admo cerca donatori

Al momento coinvolge solo quattro regioni italiane (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), con l’obiettivo di estendersi presto in tutto il resto del paese “Match at home”, il progetto speciale sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali che, ai tempi del covid 19, che si può fare direttamente da casa. Chiedendo, cioè, l’invio a domicilio dei kit per la raccolta dei campioni salivari necessari alla “tipizzazione”, cioè all’individuazione dei dati genetici dei potenziali donatori che servono a ricercare la compatibilità con i pazienti in attesa di un trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Il progetto è stato lanciato in occasione di “Match it now”, la tradizionale settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, che risente delle limitazioni imposte dall’emergenza da covid 19 e non potendo organizzare eventi di sensibilizzazione all’esterno si è trasferita in “rete”. Si conclude oggi, è promossa dal Centro dal Centro nazionale trapianti, dal Centro nazionale sangue e dal Registro italiano donatori midollo osseo Ibmdr con i suoi poli funzionali e sviluppata sul territorio da Admo, l’associazione donatori midollo osseo che ha come scopo principale informare e sensibilizzare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.

Per coloro che non hanno un donatore consanguineo la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche, che crea per il malato maggior possibilità di guarigione. Tali informazioni vengono poi inserite nel Registro italiano donatori midollo osseo, collegato con tutti i registri internazionali. I requisiti di accesso per diventare donatori sono sempre gli stessi: un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, buone condizioni generali di salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi.

In attesa che si possa richiedere, anche in Sicilia, il kit a casa per la tipizzazione, chi volesse diventare donatore deve andare sul sito www.admo.it ed effettuare la pre-registrazione, dopodichè sarà necessario prenotare un appuntamento sempre sul sito oppure rivolgendosi alla sezione Admo di Augusta, in via Limpetra 11, cell.3293211672 per poi effettuare il prelievo di sangue al polo di reclutamento di Augusta che si trova al centro trasfusionale dell ‘ospedale Muscatello.