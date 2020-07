Augusta, “Mascherina artistica”: un concorso per esorcizzare la paura del virus

Un concorso per esorcizzare il periodo difficile e critico che tutti stiamo vivendo con la pandemia elogiando, da un lato, la “resilienza” del genere umano e dall’altro utilizzando una chiave di lettura più leggera attraverso i social e del mondo del web. E’ questa l’idea dell’associazione Icob che ha lanciato il concorso “Mascherina artistica”, gratuito e aperto a tutta Italia che scade domani 12 luglio.

“Oggi più che mai – si legge in una nota- c’è bisogno di colore, luce ed inventiva per lasciare una testimonianza della nostra esistenza; è da ciò che nasce l’idea di guardare una mascherina, un presidio medico necessario per la protezione individuale, diventare un oggetto di fashion design, creato e abbellito da pittura, decori vari, ricami patchwork e quant’altro, senza mai sminuirne la grande importanza funzionale”.

Si può partecipare con 2 fotografie della mascherina che si vuol far concorrere (una foto con mascherina visibile per intero e l’altra con mascherina indossata) alla mail icobaugusta@virgilio.it con i propri dati, due scatti che immortalano la creatività dei singoli e la volontà di affrontare l’ansia del periodo in modo originale e fantasioso

Una giuria valuterà le foto, le prime 5 classificate riceveranno un attestato di merito e le prime 19 mascherine saranno inserite in un book on-line e potranno prendere parte ad eventuali eventi successivi.