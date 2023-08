Augusta, Marina militare, cambio al comando della Quarta divisione navale-Comforpat

Cambio al comando della Quarta divisione navale – Forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (Comdinav 4 – Comforpat) della base militare di Augusta che da ieri è guidata dal contrammiraglio Alberto Tarabotto, che subentra, dopo quasi due anni, al contrammiraglio Luca Pasquale Esposito. Quest’ultimo il prossimo 4 settembre assumerà l’incarico di comandante del Centro addestramento aeronavale di Taranto. La cerimonia di avvicendamento si è svolta ieri mattina alla banchina “Tullio Marcon” della base navale, alla presenza dell’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della Squadra navale, del comandante marittimo della Sicilia ammiraglio di divisione Andrea Cottini, delle autorità civili e militari delle forze armate e delle associazioni combattentistiche

Tra i risultati durante il comando dell’uscente Esposito nel suo lungo discorso De Carolis ha sottolineato “l’avvio di più iniziative volte alla manutenzione e al potenziamento delle infrastrutture della base di Augusta, della banchina Tullio Marcon, di diverse palazzine, delle capacità logistiche dell’ufficio operazioni portuali della locale stazione navale e di quelle manutentive delle officine dell’associato servizio efficienza navi. Il tutto –ha detto- guardando all’intero spettro di esigenze di funzionamento della base, dall’approvvigionamento di acqua alla fornitura di corrente elettrica e ai rifornimenti di viveri, carbolubrificanti e materiali per le unità navali. Il tutto operando sempre con approccio proattivo e omnicomprensivo, al fine di non trascurare nulla e agire parallelamente su tutto il fronte delle competenze”.

Il comandante in capo della Squadra navale ha ribadito l’importanza di lavorare in sinergia e parallelo, affrontando temi e problemi quanto più possibile insieme, sia in termini di gruppo sia in termini di contemporaneità e multidimensionalità dell’azione, considerato che ad oggi sono impegnati in attività operativa oltre 2.600 uomini e donne e 33 unità navali di cui 10 fuori dal Mediterraneo.

“Sul piano dell’impiego delle forze mi fa molto piacere ricordare come nel periodo di comando dell’ammiraglio Esposito abbiamo ripreso a inviare i pattugliatori della classe comandanti, appartenenti alla Quarta divisione, in missione anche fuori dal Mediterraneo, in particolare in attività di contrasto della pirateria e delle altre attività illegali nel Golfo di Guinea. – ha aggiunto- Con lo stesso spirito abbiamo deciso di coinvolgere questo tipo di navi nelle operazioni Irini dell’Unione europea e Sea Guardian della Nato all’interno del Mediterraneo. Queste misure ci hanno consentito di esporre gli equipaggi di Augusta a campagne caratterizzate dalla navigazione in aree più lontane e all’assolvimento di impegni di più alta valenza operativa, il tutto riscontrando un’ottima risposta anche in termini di entusiasmo e motivazione”.

Il testimone lasciato dall’ ammiraglio Esposito è stato raccolto dall’ammiraglio Tarabotto “che sono certo saprà operare in continuità con il suo predecessore per consolidare i risultati raggiunti e sviluppare ulteriormente le capacità complessive della Quarta Divisione. La base di Augusta costituisce un buon esempio di efficienza sul quale c’è tuttavia ancora tanto da lavorare per il comando della quarta divisione, in piena sinergia con Marisicilia oggi rappresentato dal suo comandante l’Ammiraglio Cottini – ha concluso- Il coinvolgimento dell’Ammiraglio Cottini mi permette di sottolineare l’importanza che l’intera sede di Augusta sia oggetto di attenzioni e investimenti nell’ottica di attuazione del piano Basi blu e delle altre progettualità la cui attuazione ha anche una significativa valenza non solo per la Marina militare ma per l’intera città. Cito ad esempio la realizzazione della “terza via”.