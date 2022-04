Augusta, Marina militare: Antonello Forestiere insignito del titolo di consigliere scientifico

Si è particolarmente “distinto per la propria instancabile attività di ricerca ed analisi degli eventi legati alla Marina militare, alla sua evoluzione, alle vicende vissute dalla Marina militare e al conseguente, parallelo, sviluppo della base navale di Augusta in rapporto alle realtà locali” Antonello Forestiere, avvocato augustano e direttore del Museo della Piazzaforte che, con queste motivazioni, ha ricevuto il titolo di consigliere scientifico per la disciplina sociale, proposto dal comando logistico della Marina militare.

Giovedì nella biblioteca di Palazzo Marina, a Roma si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi dei consiglieri scientifici che, a titolo gratuito e disinteressato, compongono il “consiglio scientifico”, istituito nel 2017 con funzioni di supporto e consulenza, soprattutto per gli aspetti marittimi, in ambito sanitario, sociale, scientifico e umanistico. Si tratta di esperti e professionisti che vengono insigniti del titolo di “consigliere scientifico della Marina militare” dal capo di Stato maggiore della Marina su proposta di una apposita commissione, presieduta dal sottocapo di Stato maggiore.

Oltre a Forestiere nello stesso ambito sociale ha ricevuto il titolo Michele Lepore, professore a contratto di Diritto delle politiche sociali e del lavoro presso alla Libera Università Maria SS. Assunta di Roma.

Per la disciplina sanitaria sono stati insigniti Paolo Cremonesi, responsabile della struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza dell’ ospedale Galliera di Genova e presidente dell’associazione nazionale Medici di bordo, Giovanni Ghirlanda, cattedratico di fama nazionale e internazionale, le cui competenze in Medicina interna si sono focalizzate soprattutto in ambito diabetologico, Paolo Marcolin, esperto in Otorinolaringoiatria e in Medicina del Nuoto e delle attività subacquee e presidente dell’associazione Otosub, Giuseppe Noschese, docente emerito di Chirurgia d’urgenza e Primo soccorso al Cardarelli di Napoli e responsabile del coordinamento del trauma center dell’ospedale Covid Loreto mare, Giovanni Bellanova, direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.

I nuovi consiglieri scientifici di Forza armata per la disciplina scientifica sono l’ammiraglio ispettore capo Lucio Accardo, ufficiale che ha operato in diversi settori ma si è particolarmente distinto nel campo della ricerca scientifica, esperto in architettura navale della Marina militare, e l’ammiraglio ispettore capo Dino Nascetti, ufficiale che ha operato in svariati settori di ingegneria che vanno da quello della propulsione spaziale, di cui è stato anche docente all’università di Genova dal 1971 al 1984, a quello dell’acustica subacquea di cui è stato il maggiore esperto della Marina militare dal 1972 al 1991.

Per la disciplina umanistica hanno ricevuto il diploma Piero Cimbolli Spagnesi, docente universitario di ruolo, settore scientifico all’ università La Sapienza, Carlo Romeo, giornalista con un lungo percorso in Rai, incluso un recente incarico di direttore generale San Marino Rtv, e che collabora con la Marina militare con diverse produzione nel campo della comunicazione e Natalino Ronzitti, esperto di Diritto internazionale e dei conflitti armati.

“Questa apertura della Marina alla società civile è una sua importante peculiarità; la vostra collaborazione ci consente di crescere, di allargare gli orizzonti e di affrontare le problematiche in maniera sempre più efficace” – ha sottolineato il capo di Stato maggiore, ammiraglio di squadra Enrico Credendino nel corso della cerimonia che si è svolta dopo due ani di stop per la pandemia rimandata. “Poterla fare oggi è un bel segnale. Grazie, continuiamo a lavorare insieme con l’auspicio di vedervi sempre con noi e sempre di più”- ha concluso.