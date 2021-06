Augusta, mare “negato” e parcheggio a pagamento al Faro, Triberio polemizza: “gratuito per i residenti”

“La problematica di cui si era bene a conoscenza meritava una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione che avrebbe dovuto affittare e gestire i parcheggi ad uso gratuito o a prezzi calmierati per i residenti investendo gli eventuali introiti in quei servizi che da noi restano utopie, e che ne avrebbero giustificato la spesa”. A parlare è Giancarlo Triberio, consigliere comunale di opposizione che entra nel merito della feroci polemiche che stanno accendendo l’estate augustana appena iniziata dopo l’apertura delle due aree di sosta.

I due terreni privati, affittati in passato dal Comune per risolvere l’annoso problema della carenza di parcheggi anche se nel progetto di riqualificazione dell’area era previsto il loro esproprio, mai effettuato, da parte del Comune sono adesso stati preso in affitto dai titolari della nuova mega struttura privata con solarium, ristorante-discoteca e bar in via di realizzazione su una parte della scogliera più amata dagli augustani che hanno imposto un costo orario. Lo stesso anche per chi non utilizza la struttura, ma va a fare un bagno al Faro, e che in pratica non può che parcheggiare nelle uniche zone dove si trova un posto considerato che su una delle due piazze dove fino all’anno scorso è stata consentita la sosta adesso c’è il divieto e che sono pochissimi i posti liberi in tutta l’area.

Da qui l ‘affondo di Triberio che parla di mare “negato” al Faro: “I problemi di viabilità, sosta e parcheggio, ereditati dalla precedente amministrazione, invece di essere risolti, – sostiene- sono stati pari pari consegnati, senza alcuna supervisione e quindi senza tutela alcuna per i cittadini e al bene comune agli operatori economici che, dovendo attivarsi per l’organizzazione della stagione lavorativa, gestiscono ora parcheggi a pagamento che nessuna attenzione hanno per i residenti come, invece, avviene nelle diverse località turistiche e che, di fatto, limitano la fruibilità di un bene pubblico che, senza autovettura non è facilmente raggiungibile. Lo scudo di sentirsi adesso maggioranza non dovrebbe far dimenticare le mozioni consiliari e la petizione in cui – ricorda Triberio- si chiedeva la definizione del progetto di parcheggio pubblico con procedura di esproprio a beneficio del bene collettivo, coerenza, correttezza e lungimiranza politica al servizio dei cittadini non dovrebbero solo essere slogan elettorali, ma si dovrebbero dimostrare concretamente con atti a beneficio dei cittadini tutti, soprattutto dei più deboli”.

E allora l’auspicio per Triberio è che questa possa essere una soluzione solo temporanea, nell’attesa di un’attenta pianificazione logistica inerente a strade, vie di fuga e parcheggi: “Non serve promuovere documenti che contrastino la povertà, promuovere la Consulta delle famiglie o eventi culturali ad ogni ricorrenza di comodo quando, poi, si decide che un bene comune come il “Faro” e il suo mare non debbano più essere a beneficio di tutti, ma solo di chi può permettersi di pagare”- conclude