Augusta, mare negato ai disabili: lo sfogo di Amenta, presidente consulta disabili

“Estate, caldo, voglia di vacanze; se molti cercano calette e spiagge esclusive, c’è chi vorrebbe avere soltanto la possibilità di arrivarci al mare. Ad Augusta è un miraggio per tanti, figuriamoci per chi vive in carrozzina”. A dirlo è Sebastiano Amenta, presidente della consulta permanete della disabilità per i disabili che sottolinea come nel corso degli anni poco o nulla è stato fatto per l’abbattimento delle barriere architettoniche che continuano a rendere l’ambito urbano “invivibile” per chi è impedito da un handicap motori e il problema degli accessi al mare per i disabili motori rimane una discriminante, che non è più possibile accettare.

“Se si viene chiamati a lavorare per la comunità poi non si possono discriminare i disabili perché sono proprio loro ad avere maggiormente bisogno delle tutele che solo chi amministra la cosa pubblica può garantire. Purtroppo sono ancora una volta a constatare l’atteggiamento miope dell’amministrazione dinanzi alle problematiche dei meno fortunati e alla scarsa considerazione che circonda la condizione dei disabili nei rapporti sociali” – aggiunge Amenta che già il 14 giugno 2021 con una nota aveva suggerito di intervenire proprio sull’accessibilità al mare per i disabili motori per garantire anche a loro la possibilità di vivere il mare.

“Tutto è rimasto carta straccia. Di fronte alla disabilità vengono scombinate tutte le utopie politiche perché nessuno può voltare lo sguardo da un’altra parte; l’aspirazione a renderli eguali dovrebbe diventare il cardine di questa amministrazione che deve comprendere, una volta per tutte, di avere precisi obblighi in materia” – sottolinea ricordando che la legge nazionale 104 del 1992 prevede che le attività e le pratiche delle discipline sportive debbano essere favorite senza limitazione alcuna e che la possibilità di accesso al mare delle persone handicappate deve essere resa effettiva, cosi come anche la legge 494/1993 che recita che l’accesso al mare da parte di persone con handicap dev’essere garantito dalla realizzazione di idonee strutture.

Secondo il presidente della cultura dei disabili, che si dice disponibile sempre per un confronto o qualsiasi consulto con l’amministrazione a tutela di chi rappresento, la verità è che “la parola inclusione è solamente inflazionata, e che dietro c’è tanta ipocrisia. Il fatto che per ogni iniziativa il disabile non sia mai messo al centro è sotto agli occhi di tutti. Vedi il nuovo parco giochi installato in zona Faro Santa Croce, lodevole iniziativa, ma ahimè anche in questo caso si è pensato soltanto ai normodotati, perché – afferma- quel piccolo parco giochi un bambino disabile potrà solamente guardarlo da lontano visto che non è attrezzato con giostre inclusive per le disabilità motorie. Occorre un impegno permanente da parte dell’amministrazione e non la solita formula stereotipata “non ci sono soldi”. Come se la Corte Costituzionale non avesse solennemente e ripetutamente affermato che in materia di diritti inviolabili della persona non è l’esercizio dei diritti che deve conformarsi alla scarsità delle risorse, ma sono i bilanci a doversi predisporre ed adeguare per la completa soddisfazione dei diritti”.