Augusta, marciapiede e gradino dissestato, buca sulla strada: passanti cadono e si fanno male. Risarciti

È costato al Comune la somma di 19 mila euro la caduta rovinosa sull’asfalto, a causa di un marciapiedi dissestato e di una buca presente sulla strada, di una donna che si è fatta male. È questo, infatti, il risarcimento per danni fisici accordato a una passante che, a febbraio di due anni fa, mentre si trovava al mercato rionale, in prossimità di un marciapiede divelto, privo di finiture, con i ferri a vista, è finita a terra sbattendo violentemente sopra una buca presente sul manto stradale privo di asfalto.

La donna, tramite il suo avvocato, aveva dapprima invitato il Comune di Augusta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita quantificando la pretesa risarcitoria in complessivi 91.780 euro, ma l’amministrazione non ha aderito all’invito alla stipula della convenzione, alla fine si è comunque arrivati alla soluzione stragiudiziale con un accordo transattivo per la somma onnicomprensiva di 19.000 euro, nulla per l’assistenza legale.

Un’altra intesa sulla somma onnicomprensiva di 1.350 euro (pari al 30% della somma originariamente richiesta, a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria) è stata, inoltre, trovata per la richiesta di risarcimento danni fisici subiti da una minore che, a causa di un gradino sconnesso, nei pressi delle scale che collegano via Marina ponente e via X ottobre in corrispondenza dell’ufficio postale centrale, era caduta rovinosamente a terra, finendo al pronto soccorso per un trauma al 4° dito della mano sinistra.