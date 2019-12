Augusta, Maratona di Catania: secondo posto per Liuzzo, buoni piazzamenti anche per Salerno, Scali e Traina

Chiude in bellezza la stagione 2019 l’Atletica Augusta con il secondo posto di Antonino Liuzzo alla seconda edizione della Maratona di Catania e una serie di buoni piazzamenti per gli altri suoi atleti che domenica hanno gareggiato alla manifestazione sportiva che, oltre alla mezza maratona, hanno previsto la gara sui 10 km. L’evento, sotto l’egida della Fidal, è stato organizzata dall’Atletica Sicilia e patrocinata dal Comune di Catania, assessorato allo Sport, in collaborazione con l’Acsi, e si è svolto in una giornata perfetta dal punto di vista climatico e organizzativo alla presenza di oltre 1000 gli atleti provenienti da 18 nazioni estere al via.

Liuzzo con il tempo di 1h12’28” è arrivato secondo dietro il marocchino Mohamed Idrissi, Ennio Salerno si è piazzato al 7° posto assoluto e 5° di categoria con il tempo di 1h16’57”, Sebastiano Alicata 27° assoluto e 5° di categoria, e Domenico Scali, 1° di categoria con il tempo di 1h32’38”. Altro risultato nella 10 km di Pasquale Traina, secondo di categoria con il tempo di 41’27’’.

Nella mezza maratona hanno, inoltre, gareggiato Mario Vadalà, Roberto Greco, Pasquale Accettullo e Domenico Ballotta, mentre nella 10 km Domenico Caramagno, Matteo Cipriano e Giuseppina Torre.