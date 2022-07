Augusta, manutenzione viadotto Federico II con fondi Pnrr, l’assessore Falcone: “progettazione a cura della Regione”

Sarà sottoposto a manutenzione straordinaria il viadotto Federico II con fondi Pnrr assegnati all’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale, mentre la progettazione sarà, invece, a cura della Regione. Di questo si è parlato stamattina al Comune all’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il sindaco Giuseppe Di Mare, insieme al vice sindaco Tania Patania e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua, il segretario generale dell’Autorità portuale Attilio Montalto e Maurizio Vaccaro, responsabile del Genio civile di Siracusa, nel quale è emersa la collaborazione tra Comune, l’Adsp e la Regione per la realizzazione dell’intervento, non dimenticando che le 5 pile più danneggiate sono state ripristinate nei mesi scorsi a cura del Genio civile di Siracusa.

“Il Governo Musumeci conferma la disponibilità a realizzare la progettazione dell’opera e, quindi, ad assumere in capo allo stesso dipartimento tecnico la possibilità di esecuzione dei lavori – ha detto Falcone- riteniamo che entro luglio potremo firmare la convenzione, entro novembre avere il progetto per l’aggiudicazione, entro marzo andare in gara e prima della prossima estate iniziare i lavori. L’opera dovrebbe essere appaltata entro il 31/12/ 2023 ma noi contiamo di arrivare sei mesi prima. L’opera dovrebbe essere completata entro il 2026 secondo il Pnrr ma riteniamo che in 24 mesi dall’inizio dei lavori sarà conclusa”.

“Abbiamo in programma un percorso insieme all’Adsp, che è parte integrante di questo tavolo tecnico per riqualificare un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e che allargheremo con i lavori anche già partiti dell’abbattimento dell’ ex piscina comunale- ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che ha sottolineato la disponibilità dell’assessore Falcone e del governo Musumeci.

L’assessore regionale alle Infrastrutture ha, inoltre, assicurato che verrà realizzata anche la stradella di accesso alle case popolari e non della Scardina, con il “progetto dell’Iacp già pronto che verrà finanziato dalla Regione, come da impegno assunto due anni fa durante la consegna dei lavori di completamento dei 4 palazzine di edilizia popolare”