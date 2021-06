Augusta, manutenzione urgente 5 piloni viadotto Federico II: consegnati i lavori

Dovrebbero partire tra un decina di giorni i lavori di manutenzione urgente dei cinque piloni più ammalorati (7-10-11-15-16) del viadotto Federico II già aggiudicati qualche mese fa alla ditta vincitrice dell’appalto “Imprefar srl” di Agrigento per un importo di 344 mila e finanziato con fondi comunali. Oggi i lavori, che dovrebbero durare 120 giorni dall’effettivo inizio, sono stati ufficialmente consegnati al titolare della ditta Giuseppe Airò Farulla da parte del Comune alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che ha anche ribadito l’impegno della Regione a finanziare la restante manutenzione degli altri piloni per un intervento di circa 5 milioni di euro con la ridistribuzione dei fondi Poc (piano operativo complementare) .

“C’è un progetto, che dobbiamo soltanto perfezionare nelle procedure autorizzatorie, dopodiché il progetto può andare in gara“ – ha affermato Falcone- Penso che già a settembre è plausibile immaginare che sarà in gara, entro fine anno l’aggiudicazione, con l’inizio 2022 potremo anche pensare di iniziare i lavori“.

Il progetto di completamento ella manutenzione riguarda altre tredici pile del viadotto ed è redatto dal Genio civile di Siracusa – presente oggi con l’ingegnere capo Paolo Burgo- lo stesso ente che ha redatto anche il progetto dei primi 5 piloni già cantierabile che comporterà una necessaria variazione della viabilità sul ponte più grande che collega l’Isola alla Borgata.

“Ci sarà la riduzione di una corsia per motivi di sicurezza, per consentire alla ditta di effettuare i lavori nel miglior modo, – ha detto il sindaco Peppe Di Mare che ha sottolineato l’attenzione del governo Musumeci nei confronti di Augusta per il finanziamento del progetto di completamento- lasciamo due corsie in uscita per questioni di emergenza e una sola in entrata. È chiaro che lanciamo un appello ai cittadini a rispettare e a stare attenti, è un intervento necessario e dobbiamo essere tutti prudenti nei mesi dei lavori”.