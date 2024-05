Augusta, manutenzione straordinaria stradale: illustrato il cronoprogramma

Nuovi interventi di manutenzione stradale sono in corso e altri partiranno a breve in varie zone del territorio comunale. Ad illustrarli nel dettaglio con il relativo cronoprogramma è l’assessore Pippo Spanò (Mpa) che si dice grato al sindaco Giuseppe Di Mare e agli uffici preposti “per la solerzia con cui hanno seguito tutto l’iter che ci ha condotti alla realizzazione di queste importanti opera per la città. Nello specifico la prossima settimana inizieranno i lavori per la zona Monte, interessando le contrade Pecoraro, Porcigno e Campolato, via padre Pio, via Ariosto, un tratto di via D’ Annunzio, alcuni tratti via Moreno e via Marconi – prosegue – Da lunedì 13 maggio sono già iniziati i lavori per Augusta Isola e Borgata in via Ragusa, via Luigi Pirandello (da via Trapani fino a incrocio con via Enna), via Inferrera, via Trieste, corso Sicilia (da rotatoria fino a intersezione via Cytrus), alcuni tratti di via Carmine, vicolo Carmine e via Volturno”.

Da domani 16 maggio inizieranno i lavori in Borgata e a Brucoli, nello specifico in via delle Fornaci (da interno via Agrigento a interno viale Italia), alcuni tratti delle strade all’interno del complesso ex alloggi Ina-casa, via e il vicolo Nuova Brucoli, mentre tra 15 giorni partiranno i lavori per la zona monte contrade Carrubbazza e Cipollazzo, alcuni tratti di via Firenze, via Ancona, via Orvieto, un tratto di via Gabriele d’Annunzio.