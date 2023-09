Augusta, manutenzione straordinaria della palestra della Principe di Napoli: la Giunta approva il progetto

Sarà sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria la palestra del primo istituto comprensivo Principe di Napoli che si trova alla Cittadella degli studi di via Giuseppe Muscatello, da anni inagibile, con un diffuso distacco di intonaci, infiltrazioni di acqua importanti e la pavimentazione disconnessa. La Giunta comunale ieri ha approvato il progetto esecutivo per i lavori redatto dall’ingegnere Caterina Scibilia e dall’architetto Ottavio Mingo, che ammonta a 381.000 euro e verrà finanziato con un mutuo acceso con il Credito sportivo e fondi che potrebbero arrivare dalla partecipazione all’ avviso pubblico “per l’ammissione ai contributi destinati all’abbattimento totale della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva pubblica” nella misura massima prevista dal medesimo bando.

“Si tratta di una riqualificazione necessaria per la scuola e per l’intero quartiere -ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – e costituisce il primo di una lunga serie di interventi mirati alla restituzione o alla creazione di luoghi dove i nostri ragazzi possono tranquillamente fare attività sportiva”. Già in occasione della manifestazione “Notte delle stelle dello sport” sono stati annunciati i numerosi progetti messi in cantiere dall’amministrazione che, quando giungeranno a compimento, daranno una risposta alle aspettativa della popolazione sportiva augustana che sta soffrendo la cronica carenza di strutture.

“Dopo l’inaugurazione di qualche mese addietro della palestra all’aperto adiacente il campo Carrubba nel quartiere Terravecchia – dichiara l’assessore Sport Giuseppe Carrabino – e l’approvazione del progetto per la palestra della Cittadella, abbiamo sul tavolo il progetto relativo al completamento della palestra e degli spogliatoi del III istituto comprensivo Salvatore Todaro per l’importo complessivo di 1.063.871,24 euro. Già affidati e pertanto in attesa a breve dell’inizio dei lavori, il progetto relativo alla sistemazione delle aree esterne del I° istituto comprensivo Principe di Napoli di via Strazzulla da adibire ad aree di gioco”. L’importo è di 98.500 euro con Fondi strutturali europei programma operativo nazionale (Fesr), l’ impresa affidataria è “Kalos grop srl” di Agrigento. Per quanto riguarda, inoltre, i lavori di sistemazione delle aree esterne del II istituto comprensivo Orso Mario Corbino di via Canale a Brucoli, l’impegno spesa è di 52.500 con Fondi strutturali europei programma Op Operativo nazionale (Fesr) e l’ impresa che si è aggiudicata l’appalto è “Costredil srls” di Augusta.

“Questi interventi -conclude l’assessore Carrabino- in linea con quanto inserito nel programma elettorale del nostro sindaco, vogliono essere la testimonianza di una inversione di rotta e dell’attenzione della civica amministrazione nei confronti dell’edilizia sportiva e delle numerose associazioni che operano nella nostra città”.