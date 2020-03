Augusta, manutenzione straordinaria del viadotto Federico II: la Regione disponibile a finanziare i lavori

La Regione è disponibile a finanziare la manutenzione straordinaria del viadotto Federico II di Svevia con fondi dell’assessorato delle Infrastrutture. Lo ha detto l’assessore regionale Marco Falcone nei giorni scorsi, durante l’incontro promosso da Forza Italia su politiche urbane e sviluppo sostenibile nel quale ha sottolineato l’importanza di intervenire in quella che è una delle due vie di collegamento tra il centro storico e la Borgata, interessato da una serie di ordinanze di limitazione delle velocità e di transito, poi revocate, ai mezzi pesanti e dove nei prossimi giorni verranno effettuate e le verifiche di stabilità.

“All’amministrazione comunale abbiamo detto presentateci un progetto, noi siamo pronti, prendiamo un impegno per la città di Augusta e per mettere in sicurezza quel viadotto che – ha aggiunto Falcone- se venisse chiuso andrebbe a dividere con grossissimi problemi le due parti, l’Isola dal resto della città. Queste questioni devono essere affrontate da un’ amministrazione che ha a cuore le sorti del territorio”.

L’amministrazione, dopo le prime verifiche di stabilità programmate già nel 2014, ha stipulato una convenzione con il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la redazione del progetto di manutenzione straordinaria che prevede un intervento di manutenzione di 5 piloni per un importo di 500 mila euro e uno più complessivo di circa 5 milioni ed effettuerà, quanto prima, le prove di carico propedeutiche alla verifica della capacità residua di prestazione e della idoneità dei carichi previsti dal viadotto necessari a capire, in sostanza, qual è la stabilità del ponte.

Nei giorni scorsi l’ufficio tecnico ha, infatti, aggiudicato alla ditta Bufolino Filadelfo di Lentini l’intervento, per la somma complessiva di 30 mila e 524 euro per la fornitura di 16 autocarri con massa non inferiore a 34 tonnellate e 8 con massa non inferiore a 18 tonnellate dopo aver avviato una manifestazione di interesse. E dopo che la Sidercem, la stessa ditta che ha effettuato le indagini sulla stabilità dei due ponti, ad ottobre dell’anno scorso, era stata incaricata dal Comune di fare ulteriori controlli ed aveva presentato un modello di intervento