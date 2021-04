Augusta, manutenzione straordinaria dei piloni del viadotto Federico II: aggiudicati i lavori

Dovrebbero iniziare nelle prossime settimane i lavori di ripristino strutturale del viadotto Federico II relativamente alla manutenzione urgente di 5 pile in particolare, ovvero i 7-10-11-15-16 che sono più deteriorati rispetto ad altri, visibili ad occhio nudo. Ad essersi aggiudicata la gara, avviata sulla piattaforma telematica Mepa, è stata la ditta “Imprefar srl” di Agrigento, che ha offerto il ribasso del 29,1263% sull’importo a base d’asta di 499.580 mila euro e quindi per la somma di 344.357 euro Iva compresa. Si aspetta, dunque, la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa per l’avvio del cantiere che consentirà la messa in sicurezza di uno dei due ponti di collegamento dell’Isola alla Borgata che fu realizzata negli anni ’90 e ad oggi non ha mai avuto nessun tipo di manutenzione.

La somma di 500 mila per questa primo lotto di lavori euro era stata inserita nel bilancio preventivo del 2020 dalla passata amministrazione Di Pietro, mentre il progetto complessivo di ripristino strutturale e manutenzione straordinaria dell’ intero ponte ammonta a 4,5 milioni di euro ed è già stato trasmesso alla Regione per poter avere i fondi. “C’è un impegno della Regione ad inserire il progetto di manutenzione di tutto il ponte all’interno del Recovery fund e mi è stato confermato in un recente incontro dall’assessore Marco Falcone. Entro il mese contiamo di far partire i lavori”- ha detto il sindaco Peppe Di Mare

Il progetto complessivo è stato redatto dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche con cui il Comune ha stipulato una convezione per la progettazione. A gennaio dell’anno scorso sul viadotto è stato messo in sicurezza un giunto che si era dilatato con i posizionamento di alcune lastre al di sopra, poi a marzo sono state effettuate le prove di carico statiche e dinamiche con ventidue mezzi pesanti posizionati sul manto stradale per misurare l’abbassamento e le oscillazioni dell’impalcato, ovvero del tratto di ponte che c’è tra una pila e l’altra, con l’obiettivo di verificare nei limiti del possibile la stabilità del ponte e confermare o meno i calcoli teorici già effettuati.

Nel frattempo nei mesi scorsi la viabilità è stata modificata più volte da una serie di ordinanze di limitazione delle velocità e di transito, poi revocate, ai mezzi pesanti.