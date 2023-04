Augusta, manutenzione stradale e ripristino canali acque piovane al lungomare di Brucoli, al via i lavori

Sono stati consegnati ieri i lavori di manutenzione del manto stradale e ripristino della funzionalità dei canali esistenti per la regimentazione delle acque piovane nel lungomare di Brucoli, dall’ingresso del borgo fino all’ex Trotylon, necessari per la messa in sicurezza della viabilità pubblica. La ditta “Luma srl” di Agrigento, che nei mesi scorsi si era aggiudicato l’appalto per un importo di 67.879 euro, nei prossimi giorni allestirà il cantiere per dare il via agli interventi, che serviranno a ripristinare il manto stradale di quel tratto che versa in pessime condizioni, con profonde buche che rendono anche poco sicuro il transito, ma anche la funzionalità dei canali esistenti in modo da risolvere il problema degli allagamenti quando piove, con l’obiettivo di ristabilire le condizioni di sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica e privata per chi vive e frequenta la frazione marinara

Lo rende noto il gruppo politico di Attivamente, i lavori rientrano tra i programmi di rilancio anche in chiave turistica del borgo marinaro da parte dell’amministrazione Di Mare e dovrebbero terminare entro giugno, in modo da non intralciare la stagione estiva durante la quale il borgo marinaro è molto più frequentato rispetto agli altri mesi.