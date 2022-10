Augusta, prosegue la manutenzione stradale, l’assessore Pasqua: “una città cantiere”

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro storico avviati da alcuni giorni e che si concluderanno la prossima settimana. Gli interventi in particolare stanno riguardando via Epicarmo, tratti di via Roma e via XIV Ottobre, il cui manto stradale è già stato sottoposto a scarificazione e che verranno riasfaltate nei prossimi giorni.

“Siamo nel bel mezzo di una città cantiere volta ad innovare e migliorare l’aspetto del nostro territorio partendo da un’efficace azione di programmazione dei lavori pubblici”– fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua che ricorda che la scorsa settimana erano state sottoposte agli stessi lavori anche arterie cruciali e molto dissestate come via Xiacche, la strada che costeggia la vecchia caserma dei pompieri e via Sant’ Elena, che porta anche alla zona balneare del faro Santa Croce.

“Erano impegni che avevamo preso con la città e la fiducia riposta dal sindaco assegnando al gruppo Attiva mente che rappresento, questo delicato settore, non potevamo che onorarla con un lavoro attento e continuo, frutto dell’ impegno proficuo del settore Lavori pubblici e di tutti i suoi funzionari – prosegue -. Ci siamo dedicati e stiamo continuando a farlo alla pubblica illuminazione, ripristinandola laddove da troppo tempo assente e cercando di programmare nuovi interventi per le zone dove non è stata mai attivata. Contestualmente l’ area del campo Carrubba e l’apertura del cantiere per opera della struttura commissariale dello stato al campo Fontana, ci danno tanta speranza per il futuro, per lo sport, per i nostri giovani che con l’amministrazione Di Mare vogliamo a tutti i costi privilegiare”.

Un’ opera di restyling e di messa in sicurezza sta, inoltre, riguardando uffici ed edifici comunali dei lavori pubblici, dei servizi demografici, delle politiche sociali e della pubblica istruzione a cui si aggiunge la ristrutturazione di un plesso della scuola materna del primo istituto comprensivo Corbino.

“Il lavoro affidato al nostro gruppo politico è condotto costantemente nell’ interesse dei cittadini, dei servizi a loro connessi, nell’ onorare la fiducia in noi riposta con azioni concrete a beneficio della collettività. Lavoriamo a fianco dell’ amministrazione Di Mare e dell’ assessore Pasqua in particolare che è nostra espressione politica, perché amiamo la politica del fare e del fare bene per questa città”– aggiungono il vicepresidente del Consiglio Biagio Tribulato e la consigliera Margaret Amara.