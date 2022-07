Augusta, manutenzione lungomare e canali acque piovane di Brucoli: approvato il progetto

Servirà a ripristinare il manto stradale del lungomare di Brucoli, abbandonato da decenni e che versa in cattive condizioni, ma anche la funzionalità dei canali esistenti per la regimentazione delle acque piovane il progetto da poco approvato dalla giunta per il borgo marinaro con l’obiettivo di ristabilire le condizioni di sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica e privata per chi vive e frequenta la frazione marinara. Lo rendono noto gli assessori ai Lavori pubblici Angelo Pasqua e con delega al Borgo marinaro Peppe Tedesco che aggiungono che si tratta di un “ennesimo progetto per il borgo marinaro voluto dal sindaco Giuseppe Di Mare e da tutta l’amministrazione che si aggiunge agli altri interventi che verranno realizzati a Brucoli come l’iter già avviato per l’esproprio del terreno dell’Enel per realizzare un parcheggio, il nuovo sistema di ztl che prossimamente entrerà in funzione o il progetto di fattibilità del ponte sul Porcaria, alla Gisira. Tutto questo per sottolineare la nostra presenza e la volontà di rendere Brucoli una meta turistica di tutto rispetto” – hanno aggiunto.

Soddisfatti del nuovo progetto in cantiere da parte dell’amministrazione, che punta a realizzare tanti progetti per Brucoli sono il capogruppo di “Passo avanti per Augusta” Giuseppe Assenza e il consigliere Roberto Conti, l’impegno spesa è di poco meno di 100 mila euro, finanziati con le compensazioni della “Società Terna Spa” a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Augusta per la realizzazione dell’“Intervento elettrico Rtn”.