Augusta, manutenzione edifici scolastici, impegnati 115 mila euro con un accordo quadro

Ammonta a 115.000 euro l’importo che l’amministrazione comunale ha impegnato per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici comunali adibiti a scuole, che hanno subito danni a causa del maltempo dello scorso inverno.

Lo fa sapere Ombretta Tringali, assessore alle Politiche dell’istruzione e all’Edilizia scolastica che spiega che l’amministrazione ha approvato un accordo quadro sull’edilizia scolastica che offre benefici e risparmi sia in termini di flessibilità che di tempo e costi.

“Tanti i lavori che stiamo andando ad affrontare negli istituti scolastici per sanare gli ingenti danni provocati dal maltempo dello scorso autunno che ha provocato infiltrazioni importanti in vari plessi, soprattutto al Laface e al Morvillo, del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino di Monte Tauro. – spiega- In quest’ultimo l’impermeabilizzazione esterna e la sistemazione interna dei locali sono già stati eseguiti sempre grazie alle somme dell’ accordo quadro, importante strumento che rappresenta un’opportunità per le stazioni appaltanti che possono accorpare, in una unica procedura, una serie di prestazioni diverse”.