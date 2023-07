Augusta, mantellata danneggiata al lungomare Paradiso: via ai lavori

Al via i lavori di ricostituzione localizzata della mantellata di protezione del lungomare Paradiso nei tratti danneggiati tra via Nino Di Franco e via Mocenigo. Gli operai della ditta “La Spada sas” di Caltagirone, che si è aggiudicata l’appalto per un importo di 48mila 377 euro, stanno lavorando con un escavatore proprio all’altezza del “buco”, che si è creato nella massicciata di protezione dai marosi durante il maltempo dello scorso novembre e che aveva fatto arrivare l’acqua del mare fin sulla strada.

La durata contrattuale dei lavori è di 21 giorni e per consentire il loro regolare svolgimento sono state disposte alcune interdizioni temporanee alla circolazione veicolare con un’ ordinanza di polizia municipale che vieta la circolazione e la sosta veicolare, ambo i lati, sul lungomare Paradiso, nel tratto tra il civico 55 e via Mocenigo. Solo per i residenti, inoltre, è stato istituito il doppio senso di circolazione al lungomare Paradiso tra il civico 55 e via Muscatello, in via Amato nel tratto tra il lungomare Paradiso e via Caracciolo.

L’appalto per lavori di ripristino ritenuti urgenti, visto anche le ormai mutate condizioni climatiche, era stato affidato già lo scorso marzo, a chiedere conto del ritardo nel loro avvio era stata, nei giorni scorsi, la consigliera del M5S Roberta Suppo con un ‘apposita interrogazione.