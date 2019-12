Augusta, manomessa e già ripristinata la teca del defibrillatore accanto al Comune

È stato manomesso la notte di Natale lo sportello della teca al cui interno si trova il defibrillatore donato settimane fa al Comune dall’associazione filantropica Umberto I ed esposto accanto all’ingresso del Municipio. Ad accorgersene sono stai gli agenti di polizia del locale commissariato a cui il presidente dell’associazione Mimmo Di Franco ha sporto regolare denuncia e il defibrillatore è stato tolto nell’attesa che venisse ripristinato lo sportello

“Sono certo che sia stata una bravata di qualche ragazzino – ha detto Di Franco- per questo invito i genitori a spiegare che le azioni di vandalismo creano danno alla società e quindi a noi stessi. Tirando la maniglia si strappa il plexiglass per l’apertura della teca e si tira fuori il defibrillatore per essere utilizzato da chiunque nel caso di arresto cardiaco Mi preme sottolineare l’importanza dello strumento salvavita che ha fatto registrare in Italia, grazie alla diffusione su tutto il territorio italiano, un tasso di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco dal 5% ad oltre il 50%, salvando decine e decine di vite umane. Potrebbe servire a chiunque, proteggiamolo per favore. Per portare a termine il progetto copertura di cardioprotezione del territorio augustano – ha concluso- abbiamo consegnato come associazione filantropica una richiesta in tal senso alla Sonatrach affinché ci venga incontro su questa finalità a scopo sociale”.

Intanto l’episodio di vandalismo è al vaglio della polizia, che sta visionando le telecamere della zona.