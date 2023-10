Augusta, manifestazione per la vita in ricordo delle vittime del cancro: domani corteo dal cimitero

Partirà dal cimitero comunale alle 9,30 per concludersi in piazza Duomo intorno alle 13 “la manifestazione per la vita” in ricordo delle vittime del cancro dell’area a rischio di crisi ambientale di Siracusa in programma domani mattina 28 ottobre. L’iniziativa è promossa dal Comitato stop veleni che invita i partecipanti a portare con sé una foto dei loro defunti, un cartello con scritto “Salus populi suprema Lex” e ad apporre ai balconi, lungo il tragitto del corteo, delle lenzuola con scritto “Vogliamo vivere”.

Sono invitati a partecipare i sindaci di Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino, il prefetto di Siracusa, il vescovo di Siracusa, responsabili dell’ Asp di Siracusa e dell’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, i consiglieri comunali, le associazioni, le scuole e le parrocchie.

Il corteo si muoverà dal piazzale del cimitero comunale alle 9,30, attraverserà viale Italia, via Lavaggi, la Porta spagnola, via Colombo e via Principe Umberto per concludersi in piazza Duomo, alle 13.

Contestualmente alla manifestazione verrà inviato un documento alle istituzioni locali, regionali e nazionali per denunciare e riportare l’attenzione verso il grave problema ambientale e sanitario che attanaglia da moltissimi anni il territorio e i suoi abitanti, e contro cui si batte, da anni, l’ex arciprete della chiesa Madre, padre Palmiro Prisutto che il 28 di ogni mese celebra la “messa per la vita”.