Augusta, mancato sviluppo del porto, l’Ugl: “lo abbiamo sempre detto, confidiamo nel presidente Di Sarcina”

“E’ vero, si sono persi tanti anni ma è il momento di ripartire con il piede giusto, ringraziamo il presidente Di Sarcina per la sua chiarezza e presa di posizione sulla realtà dello scalo, confidiamo sulla sua professionalità e crediamo che finalmente si inizi un nuovo percorso che porti sviluppo per lo scalo e possibilità di posti di lavoro in una provincia fortemente penalizzata.”

A dirlo sono i segretari Ugl Mare & porti Siracusa Salvatore Abramo e territoriale dell’Utl- Ugl Siracusa Antonio Galioto che entra nel merito delle dichiarazioni, apprese dalla stampa, del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina che, in occasione della tavola rotonda di un paio di giorni fa promossa nel salone del Municipio dal Lions club Augusta host, ha detto di non essere contento di quello che ha trovato, una volta insediatosi all’Adsp del porto commerciale, delineando una realtà tutt’altro che rosea.

“Con doverosa consapevolezza che fa onore alla sua professionalità, ha espresso il pensiero che il sindacato Ugl ha sempre avuto e lo ha perfino reso sempre noto, mediante organi di stampa, della reale situazione in cui si trova il porto commerciale di Augusta– scrivono i sindacalisti- Da sempre abbiamo posto in evidenza la mancanza di veri progetti espansivi dello scalo megarese, abbiamo sempre asserito che lo stesso non può pregiarsi di una immagine del tutto distorta dalla realtà, identificandosi come un vero porto hub al centro delle rotte del Mediterraneo, capace di intercettare i traffici con il medio Oriente senza avere una organizzazione strutturale capace di ciò”.

I sindacalisti dicono di essere stati sempre consapevoli “e le dichiarazioni del nuovo presidente ne danno conferma, che questo porto non solo ha perso occasioni di sviluppo negli anni, ma è fortemente depotenziato in quanto non ha mai avuto e non ha tutt’ora una linea traghetti, ma ancora più importante, non ha una banchina containers inutile ed inefficiente. Se questo porto deve essere rilanciato – aggiungono- allora è il momento giusto che si proponga la gestione della medesima banchina a società specializzate nel settore, così come avviene nei porti importanti quali Gioia Tauro, Genova e tanti altri nei quali hanno creato sviluppo e posti di lavoro”.