Augusta, mancato rispetto del “coprifuoco”: sanzioni per circa 12 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito sul territorio di competenza negli ultimi giorni diversi servizi, controllando un cospicuo numero di persone e veicoli.

Oltre a vigilare le zone più sensibili della giurisdizione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con numerose ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, i Carabinieri si sono occupati di far rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, emanate negli ultimi D.P.C.M. e relative all’attuale classificazione di zona gialla della Regione.

Nello specifico, sono stati controllati bar ed attività di somministrazione aventi l’obbligo di chiusura alle 18 e 409 soggetti, di cui 30 sono stati sanzionati, per un importo totale di circa 12.000 euro, poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo ovvero perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale.

Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno, su strada, controllato 473 persone e 182 veicoli contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida con telefono cellulare, la mancanza di copertura assicurativa RCA, la guida di veicolo senza revisione periodica o senza mai aver conseguito la patente di guida.

Per quest’ultima violazione, 3 trasgressori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria Aretusea poiché sorpresi nuovamente, nell’arco di un biennio, alla guida di veicolo senza aver mai conseguito la relativa patente.

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 19.000 euro, sono stati ritirati 8 documenti di circolazione e sottratti complessivamente oltre 50 punti dalle patenti di guida.