Augusta, mancata sicurezza della Sp 61, il Comitato “Roberto siamo noi” si rivolge in Procura

È finita sul tavolo della procura di Siracusa la vicenda della mancata sicurezza della strada provinciale 61, dove sono stati contati 13 morti, che attraversa il popoloso quartiere di Monte Tauro, l’ultimo dei quali l’anno scoro che ha coinvolto il sessantottenne Roberto Reicherl. Al tribunale si è infatti, rivolto il Comitato “Roberto siamo noi”, nato proprio dopo quella tragedia, che martedì scorso ha inviato un esposto alla magistratura in cui si chiede di “disporre gli opportuni accertamenti, valutando eventuali responsabilità” di chi ad oggi e negli ultimi 9 mesi non ha neanche accertato definitivamente di chi sia la proprietà della strada, se cioè della ex Provincia o del Comune.

Il documento è stato sottoscritto e firmato da 645 persone come hanno spiegato ieri durante una conferenza stampa nei locali della parrocchia di san Giuseppe Innografo i due portavoce del comitato, Enzo Speciale e Mimmo Passanisi, che hanno definito la loro ultima iniziativa preceduta anche da marce silenziose, pec ed incontri con gli amministratori provinciali e comunali “una battaglia di civiltà. 645 persone – ha detto Speciale – ci hanno sostenuto con le loro forze su questa azione, ci siamo dovuti rivolgere alla procura dopo averle tentate tutte. Abbiamo accettato suggerimenti e l’apporto di tutti, dopo il consiglio dell’11 settembre c’era stato promesso di vederci ma non abbiamo avuto più nessuna risposta”.

Il 7 novembre il Comitato ha scritto anche alla Prefettura di Siracusa chiedendo di intervenire “per garantire la sicurezza stradale”, ma non ha ricevuto nessuna risposta, a fine dicembre invece il Libero consorzio ha inviato una nota al sindaco Cettina Di Pietro in cui ha invitato il Comune ad un incontro congiunto per il 9 gennaio, negli uffici del settore Viabilità, “al fine di completare urgentemente gli atti burocratici per la cessione della Sp 61 e di eventuali altre strade provinciali ricadenti nella perimetrazione del centro urbano”. Nella nota si fa riferimento all’articolo del regolamento del Codice della strada che dice che “i tratti di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiori a 10 mila abitanti, sono classificati strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione”, che è il punto “dolente” della questione.

Questa, infatti, è l’ interpretazione fornita ad ottobre dall’assessorato regionale alla Mobilità, ma non quella del Comune che, invece, oggi sostiene che per la definitiva acquisizione della strada sia necessario un decreto di declassificazione del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. Anche se dal verbale di consegna dei 9 chilometri della strada “incriminata” relativo alla prima riperimetrazione dell’Ente del 9 maggio 2018, sottoscritto da due dipendenti di Ufficio tecnico e Urbanistica del Comune, dall’ ispettore capo dei Vigili urbani, da due funzionari e un tecnico del Libero consorzio di Siracusa si legge che “a partire dal giorno 9 del mese di maggio dell’anno 2018, la strada provinciale 61, dal km 0 al km 9, sarà di competenza del Comune di Augusta”.

“Ci siamo preoccupati perché nel bilancio 2019-2020-21 alla voce viabilità e infrastrutture abbiamo trovato solo 500 euro. – ha aggiunto Speciale- Non c’è nessun indirizzo politico su questa vicenda e questo ci preoccupa. Ad oggi non c’è stato nessun intervento sulle 15 problematiche elencati, da quelle a risoluzione più o meno immediata a quelle più a lungo termine. Nulla è stato fatto tranne il diserbo effettuato anche in altre zone. L’esposto non è un atto di guerra”. Speciale, inoltre, sottolinea che chiunque verrà nei prossimi mesi dovrà sapere che c’è questo problema. Questa vertenza è iniziata nel 2015 con la lettera di padre Mazzotta “rimasta ad oggi senza risposta, non è possibile che ancora si perde tempo mentre chi abita qui uscendo da casa – ha concluso – deve farsi il segno della croce per quanto è pericoloso il Monte”.

di Cettina Saraceno