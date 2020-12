Augusta, mancata attribuzione del premio di maggioranza al sindaco Di Mare: presentato ricorso al Tar di Catania

Annullare, previa sospensione degli effetti, l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Augusta del 9 novembre scorso, perchè “illegittimo per difetto di presupposti e di motivazione”, nella parte in cui ha assegnato i seggi elettorali con il metodo proporzionale e non il premio di maggioranza (60% dei seggi ovvero 14 seggi su 24) alle liste collegate al candidato sindaco eletto al turno di ballottaggio, Giuseppe Di Mare.

Alla fine è arrivato il ricorso al Tar di Catania contro la mancata attribuzione del premio di maggioranza al sindaco Di Mare – che, all’atto dell’insediamento del consiglio comunale, poteva contare solo su 5 consiglieri eletti nelle sue liste- sottoscritto da 8 candidati alla carica di consigliere nelle liste legate a Di Mare: Marco Meloni, Norma Valmarin, Maria Amara, Graziella Firrincieli, Maria Scivoletto, Stella Mastronuzzi, Cinzia Saraceno, Massimiliano Battaglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Meloni e Felice Giuffrè.

Il provvedimento è stato notificato un paio di giorni fa al sindaco , all’ ufficio centrale elettorale del Comune, alla sottocommissione elettorale circondariale di Augusta, alla Prefettura di Siracusa, all’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, ma anche ai consiglieri comunali eletti delle liste non legate al sindaco Di Mare, Maria Grazia Patti (Civica per Augusta), Salvatore Errante (Augusta 2020), Roberto Conti (Democratrci progressitsti) , Margaret Amara (Attiva mente), Giuseppe Tedesco (Augusta coraggiosa), Roberta Suppo e Chiara Tringali (Movimento 5 stelle), Mariangela Birritteri e Giuseppe Montalto (Nuovo patto per Augusta) e Giuseppe Gulino, in qualità di candidato a sindaco non eletto ed entrato di diritto nella pubblica assemblea.

“La soluzione ermeneutica adottata dall’ufficio elettorale centrale del Comune di Augusta – si legge nel ricorso- è assolutamente errata e tale da rendere illegittimo l’impugnato atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, che, pertanto, deve essere annullato con conseguente correzione dei risultati elettori” e con l’attribuzione del 60% dei seggi pari a 14 su 24 (premio di maggioranza) in favore delle liste collegate al sindaco Giuseppe Di Mare eletto al turno del ballottaggio e i restanti 10 seggi assegnati alle rimanenti liste.

Secondo i sottoscrittori del documento il legislatore regionale ha “escluso, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, il riutilizzo delle preferenze ottenute dalle liste sottosoglia (che non hanno cioè superato al primo turno lo “sbarramento” del 5% dei voti), risultando chiarissimo il riferimento al primo turno elettorale. Da tale circostanza deriva, con altrettanta cristallina chiarezza, che il legislatore siciliano, ai fini dell’attribuzione o meno del premio di maggioranza al secondo turno (cioè a conclusione del turno di ballottaggio) e, in particolare, all’ipotesi derogatoria (superamento da parte di altro gruppo di liste del 50 per cento dei voti validi), abbia inteso riferirsi ai voti validi (50%+1) conseguiti dalle liste o dai gruppi di liste già collegate al primo turno e non, invece, al turno di ballottaggio”.

Sul punto richiamano una recente decisione del Tar di Catania, intervenuto in una simile vicenda in cui ha sostenuto che “la posizione del sindaco “debole” (in quanto eletto solo al turno di ballottaggio) viene compensata mediante l’attribuzione di una consistente maggioranza consiliare, cioè mediante il sacrificio ragionevole del principio di rappresentatività al fine di soddisfare l’esigenza di governabilità dell’ente locale” e di un’altra da parte del Tar Palermo che ha sottolineato che la disciplina dell’istituto del premio di maggioranza “assegnato alle liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto risponde all’avvertita esigenza di garantire agli organi comunali e al sindaco eletto, le condizioni migliori per la governabilità dell’ente locale”

Quanto esposto nel ricorso era stato, peraltro, oggetto di nota/diffida inviata da parte degli ricorrenti all’ufficio centrale elettorale del Comune di Augusta ed all’assessorato regionale alle Autonomie locali che non ha avuto risposta e in cui i ricorrenti hanno, altresì, evidenziato la presenza di “alcuni refusi contenuti nelle istruzioni inviate dall’assessorato regionale alle Autonomie locali, per lo svolgimento delle operazioni di spoglio, “riscontrando, in particolare a pagina 18 della pubblicazione 4 richiami della disciplina elettorale non aggiornata secondo quanto disposto dalla legge regionale 17/2016. La presenza di refusi, relativamente alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza all’interno delle pubblicazioni inviate dall’assessorato Autonomie locali, Regione siciliana, – si legge ancora- in cui si riportano le parole “altra lista o gruppo di liste ha già superato nel primo o nel secondo turno il 50% dei voti validi”, ha evidentemente indotto in errore l’ufficio elettorale e il suo presidente il quale ha ritenuto, illegittimamente, di non assegnare il premio di maggioranza alle liste collegate con il sindaco proclamato eletto all’esito del turno di ballottaggio, senza accertare la sussistenza della condizione derogatoria in conformità alla normativa elettorale vigente e procedendo ad una inspiegabile ripartizione dei seggi con il metodo d’Hond”.

di Cettina Saraceno