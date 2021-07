Augusta, maltrattamenti in famiglia: i Carabinieri arrestano una donna

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato, in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, una donna megarese 46enne, condannata per una serie di maltrattamenti in famiglia commessi dai primi mesi dell’anno 2017 sino al mese di giugno dell’anno 2018.

L’arrestata, al termine delle prescritte formalità, è stata portata alla Casa Circondariale di Agrigento, per scontare una pena complessiva di circa due anni e mezzo di reclusione