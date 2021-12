Augusta, maltrattamenti in famiglia e lesioni: condannato a 1 anno e 5 mesi

Un anno e cinque mesi, pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della coniuge. È la condanna comminata, nelle scorse settimane, dal giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Siracusa, Salvatore Ettore Cavallaro a Salvatore Vicchitto, 57enne augustano, operaio specializzato di una ditta che opera nel porto, che dovrà anche pagare le spese processuali e anche legali dell’ex moglie costituitasi parte civile, nonché il risarcimento dei danni morali materiali subiti dalla donna da stabilirsi in separata sede e una provvisionale di 5000 euro.

I fatti risalgono al 2014 quando la moglie – che era sposata con l’uomo dal 1994 e da cui poi si separerà legalmente nel 2016 – presentò una formale denuncia ai Carabinieri dopo l’ennesima aggressione subita dal marito il 13 dicembre di quell’anno che portò anche ad un intervento dei carabinieri nell’abitazione della coppia. In quell’occasione il marito – come riporta la sentenza – dopo aver trovato il proprio cellulare scarico, aveva afferrato per il collo la moglie strattonandola e schiaffeggiandola per poi prendere a pugni il suo braccio sinistro, così. Sentendosi in grave pericolo la vittima aveva chiesto aiuto alla sorella che, udite al telefono le urla del cognato, a sua volta, aveva chiamato i carabinieri che erano intervenuti.

Da quell’episodio era scaturito il rinvio a giudizio del 57enne per maltrattamenti e lesioni, che ha dato vita al processo di primo grado al Tribunale di Siracusa, conclusosi con la condanna, ma ha anche fatto emergere il contesto familiare della donna che, ai militari prima e ai giudici dopo, riferì “di aver vissuto fino al definitivo allontanamento dell’uomo in condizioni precarie, spesso picchiata anche davanti ai figli, ingiuriata quotidianamente, privata del denaro per acquisire finanche anche il cibo, spesso colpita per futili motivi anche con il lancio di piatti in sua direzione, allorquando le pietanze non erano gradite, una volta l’aveva anche colpita al braccio con un martello”. Un altro episodio riportato nella sentenza risale a dicembre 2014 quando il coniuge, infastidito dalla presenza della moglie mentre si lavava, le aveva lanciato contro un cavo di corrente elettrica proveniente dallo scaldabagno. La donna raccontò anche di non essersi mai recata prima al pronto soccorso per evitare di mettere in mezzo le forze dell’ordine e di avere temporeggiato prima di interrompere rapporti con il marito fino a quel 13 gennaio 2014.

Il giudice ha condannato il coniuge ritenendo che “le dichiarazioni della persona offesa che ha riferito fatti e specifici reiterati nel tempo, non solo appaiono intrinsecamente attendibili per logicità e coerenza dei racconti, scevri peraltro da contraddizione, ma si riscontano oltre che con la documentazione in atti (certificazione medica) anche con quanto riferito dai familiari della vittima, sussistendo, dunque, elementi estrinseci di riscontro”.

In particolare per il tribunale monocratico le “affermazioni coerenti, sequenziali e precise” della vittima che “risultano ancora più credibili laddove si consideri che nella descrizione degli eventi la donna non è apparsa animata da particolare animosità nei confronti dell’ex marito, con il quale dichiarava di aver cercato di ricostruire il rapporto, hanno individuato nell’odierno imputato il proprio aggressore sia nel corso dell’ episodio del 13 gennaio 2014, sia nei precedenti narrati e chiarito che il tenore delle continue offese subite, oltre che specificato le modalità con cui le violenze venivano perpetrate, in uno al clima di terrore in cui tutta la famiglia viveva”.

Si tratta, dunque, secondo il giudice, di condotte aggressive e violente perpetrate nel tempo in maniera sistematica, che “hanno cagionato continua sofferenze e timori alla convivente rendendo particolarmente doloroso lo svolgimento della vita familiare”. Altro elemento che rientra tra i maltrattamenti e la volontà sistematica di sopraffazione è anche l’aver “fatto mancare i mezzi di sostentamento, -circostanza confermata dal figlio della coppia e dalla sorella della donna- lesinandole il denaro anche per l’acquisto dei beni di prima necessità, tanto da costringerla a chiedere aiuto alla sorella che spesso faceva la spesa”.

È, altresì, integrato il reato di lesioni avendo “l‘imputato aggredito la moglie in occasione dell’ennesima lite per futili motivi il 13 gennaio, cagionandole diverse lesioni refertate dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio locale consistite in trauma contusivo braccio sinistro e spalla destra, giudicate guaribili in giorni tre”. La vittima è stata difesa dall’avvocato di Augusta Lucia Di Fazio, contattata attraverso il centro antiviolenza “La Nereidi”, Vicchitto dall’avvocato Eleonora Giardino del foro di Siracusa.