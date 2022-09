Augusta, maltrattamenti ai danni dell’ex moglie: arrestato un uomo di 41 anni

Deve rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia un uomo di 41 anni arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Polizia di Augusta e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, posto ai domiciliari nella sua abitazione.

L’uomo, ormai separato da tempo dalla moglie con cui ha anche dei figli piccoli, nonostante non vivesse più con la donna si sarebbe recato nel suo luogo di lavoro perchè voleva vederla e parlarle e, non avendola trovata, l’avrebbe cercata nell’abitazione del fratello di lei. Qui, una volta incontrata, sarebbe andato in escandescenza minacciando pesantemente l’ex moglie che, impaurita, si è rivolta alle forze dell’ordine.

Quest’ultimo episodio, che segue numerose altre violenze e maltrattamenti che l’uomo ha perpetrato in passato nei confronti della donna, ha trovato così il suo epilogo con l’arresto dell’ex marito violento.