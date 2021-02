Augusta, maltratta il compagno: denunciata una donna

Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato una donna di 39 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del proprio compagno convivente, un uomo di 37 anni.

Gli uomini del Commissariato di Augusta intervenivano nell’abitazione della coppia per la segnalazione di una lite in famiglia e, dopo aver fatto luce sull’accaduto, acclaravano che la donna aveva perpetrato delle violenze fisiche nei confronti del compagno causandogli delle lesioni mediante morsi e colpi inferti con una mazza da baseball. La donna non risulta nuova a tali episodi in quanto, già l’anno scorso, si era resa protagonista di simili violenze ai danni del precedente compagno.