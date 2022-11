Augusta, maltempo: viabilità ok, vola un ponteggio in via Adua, cimitero chiuso

Un tratto di via Adua chiuso per un ponteggio diun immobile in ristrutturazione è finito sulla strada, qualche palo della luce caduto, violenta mareggiata al lungomare Paradiso con acqua fin sulla strada, cimitero chiuso per tutta la giornata. La pioggia di questa notte, se pur abbondante con 47 mm caduti, non ha creato allagamenti nè particolari problemi alla viabilità cittadina, al contrario invece del fortissimo vento che sta sferzando Augusta, dove da ieri a seguito dell’allerta meteo arancione è già stato attivato il Coc, il centro comunale operativo.

“La viabilità, soprattutto quella in entrata ed uscita da Augusta è regolarissima. I canaloni hanno funzionato bene grazie agli interventi fatti – ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare- Il vento ha creato qualche disagio che stiamo sistemando, è caduto qualche palo della luce e via Adua è stata chiusa perchè il ponteggio d. Oggi ho chiuso il cimitero”.

L’allerta meteo continua anche oggi con “altre piogge arriveranno dallo Ionio, con fenomeno moderati o anche intensi, attenzione al vento da nord-est che si intensificherà sempre di più raggiungendo il picco nel pomeriggio” – si legge nel messaggio Telegram di stamattina del Comune che invita, anche oggi, a prestare massima attenzione ed evitare di uscire da casa se non per necessità.