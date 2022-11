Augusta, maltempo: tratto finale del lungomare Paradiso e vie limitrofe ripulite da fango e massi

Anticipando i tempi – visto che la pulizia era prevista per oggi – già da ieri pomeriggio è di nuovo transitabile il tratto finale del lungomare Paradiso e le vie limitrofe Nino Di Franco, Mocenigo e Amato, interessate dalle conseguenze di una violenta mareggiata sabato e domenica alimentata dal forte vento.

“C’erano grossi massi davanti alle abitazioni e ai cancelli e si ostruiva la viabilità anche davanti ai palazzo per uscire e entrare, pertanto quell’area andava subito messa in sicurezza e questo abbiamo fatto già ieri pomeriggio. – ha fatto sapere l’assessore all’Ecologia Concetto Cannavà- Con il bobcart sono intervenuti gli operai della MegarAmbiente che hanno fatto il lavoro in allargamento del servizio. Il tratto danneggiato dal maltempo sarà ripristinato appena possibile con nuovi massi per la protezione”.

Sempre nella zona con un’autopompa della Protezione civile è stata anche svuotata l’area dei garage di un condomino allagati dall’acqua, il territorio è stato ripulito dai rami caduti, sono stati messi in sicurezza diversi pali della luce e del telefono.

Oltre una quarantina gli interventi effettuati, come ha sottolineato il sindaco Giuseppe Di Mare nella sua diretta Facebook di ieri sera, non sono emersi particolari criticità dal sopralluogo nelle scuole, che anche oggi rimangono chiuse a livello provinciale dopo la decisione assunta ieri pomeriggio dal tavolo di coordinamento del prefetto di Siracusa.

Al momento la situazione maltempo non desta preoccupazione, la viabilità è regolare e non si registrano criticità. Il Coc rimane sempre attivato