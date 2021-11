Augusta, maltempo: oggi rimarranno chiuse le scuole

Scuole chiuse oggi ad Augusta. Lo ha fatto sapere il Comune con un messaggio Telegram delle 7,10 in cui avvisa che “considerate le gravi condizioni meteo che da stanotte impattano sulla nostra città e gli effetti sulla viabilità, vista la forte grandinata nelle scorse ore ai fini di effettuare operazioni di ricognizione ed eventuali danni in corso il sindaco sta per firmare ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna”.