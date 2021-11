Augusta, maltempo: non c’è più un tratto di contrada San Giorgio, la strada che porta all’hangar

Non c’è più un tratto di contrada San Giorgio, la strada che porta all’hangar per dirigibili all’altezza di Meccano 2. La furia dell’acqua di stanotte e di questa mattina e le violenti grandinate hanno completamente divelto il manto stradale nel tratto in questione, rendendolo dissestato e assolutamente impraticabile. Per questo il Comune ha transennato la strada per impedire il transito. Il manto stradale a Meccano 2, già da tempo dissestato, era stato danneggiato dal maltempo di fine ottobre e poi sistemato, ma mai si era arrivati a questo punto.

Si può invece tornare a transitare, con cautela, dall’ingresso di Augusta dove l’acqua anche grazie al fatto che non piove più da ore sta defluendo è, inoltre, tornata percorribile anche la provinciale 1 che porta a Brucoli così come ha fatto sapere il Comune in un messaggio Telegram di qualche ora fa, mentre rimarrebbe ancora non percorribile il ponticello sul Porcaria e la zona della Fontana.

Il maltempo, oltre ad allagamento vari, ha anche mandato in tilt la linea elettrica un po’ in tutto il territorio. Dalla tarda mattinata tutte le squadre della società che gestisce il servizio di erogazione di energia elettrica corrente sono al lavoro per cercare di ripristinare i guasti e i vari black-out.