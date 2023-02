Augusta, maltempo, inizia la conta dei danni: scuole chiuse per monitoraggi, al cimitero (che riapre) caduti due pini secolari

Sono migliorate già ieri sera le condizioni meteorologiche su Augusta che negli ultimi due giorni è stata attraversato da un fortissimo vento e pioggia incessante che hanno provocato alcune criticità e disagi alla circolazione che son rientrati già ieri sera. Per oggi il nuovo bollettino della Protezione civile indica allerta “gialla” quindi non più di allarme e già ieri sera con il defluire dell’acqua appantanata in alcuni punti la viabilità è tornata regolare e si poteva transitare anche dalla zona più critica della “Fontana” e sul viale Impastato, che è tornato regolarmente transitabile in entrambi i lati, come anche il ponticello sul torrente Porcaria, alla “Gisira”, sgombro di acqua.

Il peggio- con quello che da un punto di vista meteorologico è stato definito un ciclone mediterraneo- sembra, dunque, essere ormai passato. Oggi la giornata sarà dedicata a fare la conta dei danni, a cominciare dalle scuole di competenza comunale quali sono gli istituti comprensivi. Per questo tutti e quattro gli istituti saranno chiusi per effettuare le opportune verifiche tecniche come disposto da una nuova ordinanza sindacale, che prevede anche che il cimitero riaprirà oggi ma per un paio d’ore e a partire dalle 10,30. L’accesso con le automobili sarà consentito, però solo dall’ingresso di viale Impastato che sarà eccezionalmente a doppio senso per la caduta di due alberi secolari lungo il viale principale che ostruiscono la viabilità e che saranno rimossi, come ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare nella sua diretta social in cui ha annunciato che da stamattina tutte le squadre saranno in campo per pulire i luoghi dove ci sono problemi. A partire dal lungomare Rossini, dove la strada è stata transitabile in questi due giorni se pur in presenza di detriti, posidonia e fanghiglia riversate in abbondanza sull’asfalto dalla mareggiata, proseguendo per via Amato, zona Paradiso, dove l’acqua del mare è finita sulla strada portando dei detriti.

“Di fronte il cancello di via Amato è caduto un lampione dell’illuminazione che non desta particolari problemi e che oggi o nei prossimi giorni sarà rimosso” – ha aggiunto il sindaco che, nel dirsi grato con tutte le forze in campo intervenute in sinergia al Coc, ha sottolineato che di fronte ad un fenomeno meteorologico straordinario, con un vento a 90 chilometri orari e pioggia incessante per due giorni, “non ci sono state delle emergenze particolari e anche la viabilità cittadina ha, bene o male, tenuto e i lavori fatti si sono visti, se pur nelle criticità”.

Per i problemi di energia elettrica in varie zone- ieri sera erano ancora al buio piazza e viale Risorgimento, un tratto di via Alabo, parte di via Garibaldi, solo per citarne alcune- il sindaco ha ricordato che i tecnici dell’Enel sono stati ininterrottamente al lavoro già da due giorni per risolvere tutti i problemi e si interverrà anche per gli altri e anche con i lamponi caduti e le lampade penzolanti.