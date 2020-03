Augusta, maltempo: in piena il torrente Porcaria, isolata la Gisira, in tilt la rete elettrica

A causa del maltempo e della pioggia incessante è esondato oggi pomeriggio il torrente Porcaria che scorre alle porte di Brucoli e che divide la zona della Gisira dal borgo marinaro. Il tratto di strada sopra il ponticello e inondato di acqua fin dopo la curva ed è impraticabile così la Gisira è, al momento, isolata, come già successo tante altre volte in passato. In Borgata è allagata via della Saline che, anche questa volta è stata transennata dai vigili urbani , acqua alta anche nella zona della Fontana.

Il maltempo, inoltre, sta creando problemi nella rete elettrica in varie zone del territorio, compreso il centro storico. Il Comune con un messaggio Telegram ha fatto sapere che proprio “a causa delle continue interruzioni di energia elettrica si verificheranno problemi nell’ erogazione idrica. Per ridurre i disagi sono già attive le fonti alternative di approvvigionamento”.