Augusta, maltempo: crolla parte del muro di cinta di Torre Avalos, antica fortificazione spagnola

Una parte del muro di cinta nella parte sud di Torre Avalos, l’antica lanterna-forte spagnola del XVI secolo che si trova dentro il comprensorio militare, di proprietà del Demanio militare, è crollato nei giorni scorsi a causa dell’eccezionale ondata di maltempo legata al ciclone Apollo che ha colpito Augusta.

Il lato interessato è quello prospiciente l’ingresso del porto di Augusta e, quindi, meno protetto dai frangiflutti su cui le precipitazioni meteoriche di lunga durata ed eccezionale intensità hanno provocato un improvviso e imprevedibile indebolimento del rivestimento di conci causando un parziale collasso del muro.

A renderlo noto è la Marina militare che con il “suo personale tecnico ed insieme con la Sovrintendenza di Siracusa effettuerà nei prossimi giorni una analisi tecnica del danno per valutare la messa in sicurezza della struttura. Già dal 2019 la Marina militare, in collaborazione con la facoltà di architettura di Catania (sezione distaccata di Siracusa), ha avviato un iter progettuale per il restauro del monumento” – conclude la nota.

Già da qualche anno nello stesso lato del muro di cinta dell’antica lanterna e fortezza militare oggi crollato a mare erano presenti del profonde ferite, visibili ad occhio nudo che avrebbero reso necessari interventi urgenti di manutenzione straordinaria.