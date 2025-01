Augusta, maltempo: chiuso oggi il cimitero. Inizia la conta dei danni

Rimane chiuso oggi il cimitero comunale, attraversato ieri pomeriggio, nel venerdì 17 gennaio di allerta meteo “rossa”, da una tromba d’aria che non ha risparmiato Augusta e ha abbattuto più di un albero secolare. E probabilmente creato altra “devastazione” anche nei viali ancora da quantificare con esattezza. Per questo già ieri sera il sindaco Giuseppe Di Mare ha firmato un’ ordinanza ad hoc di chiusura del camposanto, ad eccezione del personale delle pompe funebri, con l’obiettivo di effettuare stamattina un sopralluogo e verificare quali interventi da apportare dopo il passaggio del fortissimo vento che pare si sia concentrato di più alla Borgata, dove, com’ è noto, ha scoperchiato dei tetti finiti sulla strada, nel tratto inziale di via Sancho Landogna che da corso Sicilia, all’altezza di Villa delle rose, porta fino a Monte Tauro, rendendolo impraticabile fino a circa le 20, 30 di ieri. A quell’ora, infatti, dopo l’impegno di un mezzo pesante che ha rimosso le grosse lamiere, che ostacolavano il transito, la strada è stata riaperta.

Di Mare, in giro ieri per il territorio insieme alla Polizia locale, al gruppo comunale di Protezione civile, alla Misericordia e club Elettra, nella sua diretta social ieri sera ha sottolineato che la viabilità ha retto, “la città si è difesa bene da quello che è stato un evento straordinario di allerta rossa, non ci sono stati gli allagamenti del passato all’ingresso né il altre zone e le scelte che abbiamo preso sono state quelle giuste come anche quelle di fare l’opportuna manutenzione e tagliare gli alberi in corso Sicilia che non erano in buono stato”.

Il problema è stato il fortissimo vento che ha creato anche criticità al lungomare Rossini-Granatello dove il mare è arrivato fin sulla strada, “ci sono difficoltà ma la strada è transitabile” e sradicato degli alberi nel cortile del Polivalente, abbattuto cavi dell’Enel caduti in via Liggeri, via Caracciolo, qualche lampione in via Primo maggio e creato disagi anche in alcune zone di Brucoli, come contrada Bongiovanni.

Per oggi è in programma una riunione con tutti gli assessori e dirigenti di settore per coordinare le varie attività da fare e i controlli necessari nelle scuole, negli edifici pubblici, nelle strade per cercare di ripartire il più velocemente possibile: “saranno giorni difficili i prossimi ci saranno zone al buio, difficoltà nella pulizia di alcuni tratti perché i detriti sono presenti in vari parti della città ci vorrà un po’ di pazienza”- ha concluso Di Mare.