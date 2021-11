Augusta, maltempo: cede parte del muro della scalinata che porta in via delle Dogana

Una parte del muro sottostante la scalinata che porta in via della Dogane, al centro storico, è ceduta nella tarda mattinata di oggi. A causare il crollo dei grossi mattoni, mentre pioveva, potrebbe essere stata la presenza di acqua, che si vede chiaramente fuoriuscire da una delle due voragini che si sono formate sotto le scale. E che proverrebbe dalla sovrastante via Marina ponente, da quel tratto in salita e in curva che porta in via Roma e già nelle scorse settimane era stato transennato dopo che nello stesso tratto di via della Dogana, proprio sulla sede stradale, si era aperta una profonda buca con il vuoto sotto.

Dopo il cedimento sul posto è intervenuto l’ufficio tecnico del Comune e con un mezzo pesante di una ditta si sta intanto ripulendo l’area per consentire il deflusso dell’acqua, pertanto la strada è chiusa al momento dai Vigili urbani.

Il Comune fa sapere che il transito dei bus in via della Dogana sarà consentito sia oggi che domani fino alle 15:30, mentre dalle 15:30 in poi il capolinea dei mezzi pubblici verrà effettuato al lungomare Rossini.