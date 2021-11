Augusta, maltempo: altri gravi danni in contrada Oliveto, un residente: “ancora prigionieri in casa”

Era rimasta gravemente danneggiata già dal maltempo della scorsa settimana e quello di due giorni fa ha dato il “colpo di grazia” a contrada Oliveto, la strada comunale alle porte di Brucoli smantellata dall’acqua, soprattutto nella parte più bassa. E cosi dall’altro ieri sera sono “prigionieri” nelle loro case, da dove non possono uscire se non a piedi, una quindicina di famiglie che risiedono nella parte più estrema dove la furia dell’acqua ha letteralmente travolto asfalto, lasciando crateri anche di venti centimetri.

Un tratto questo non era stato sistemato la settimana scorsa “perché la ditta mandata dal Comune è intervenuta solo nella parte più alta coprendo con del cemento le buche – racconta un residente – ma anche questo intervento è stato travolto perché non è stato pulito il canalone di scolo che raccoglie l’ enorme quantità di acqua piovana proveniente da quattro estese contrade sovrastanti, zone cosiddetta Brucoli mare, cooperativa Marinella, Parco Airone e Campolato alto. E così l ’acqua piovana è scesa giù nella sede stradale”.

Ancora oggi, dopo due giorni, scorre a fiume. “A 48 ore dalla grandinata sono ancora sequestrato a casa dentro, senza poter accudire i miei genitori, uscire a fare la spesa, andare a lavorare – continua il residente- Mi dicono che sta intervenendo la protezione civile, la Misericordia e che ci sono solo due palameccaniche ma davanti ad una situazione del genere io capisco che ci sono tante situazioni simili un po’ dappertutto ma non si può intervenire con solo due mezzi, ma bisogna essere operativi h24 anche con il buio. In una situazione del genere si mette l’esercito in campo, tutti hanno diritto di uscire di casa e di aver una vita e non ci possono essere priorità diverse a parità di uguali condizioni. Mi dicono che domani mattina verrà il sindaco con l’assessore e due tecnici a fare un sopralluogo, ma qui bisogna agire e intanto pulire bene il canalone e tenerlo pulito. E soprattutto avere i mezzi adeguati”.

I banchi di asfalto sono saltati come se ci fosse stata un ‘esplosione, l’acqua ha creato dei canaloni sulla strada profondi 50 centimetri e larghi un metro che sono andati ad erodere anche le stradelle private che si trovano lateralmente. “Io avevo sistemato la strada davanti casa mia e non chiedo niente al Comune se non di ripristinare la strada comunale e restituirci così il diritto di circolazione. Più di vent’anni fa c’era un progetto di riqualificazione della strada pari ad un milione e 300 mila euro, inserito nei vecchi piani triennali delle opere pubbliche ho ricordato che adesso c’è il decreto emergenza alluvioni Sicilia ed Augusta ne fa parte e ho suggerito di trovare così i fondi cosi. Perchè se questo progetto non si fa adesso – conclude – quando si deve fare?”

Da parte sua il sindaco Giuseppe Di Mare ha già detto che si sta cercando di intervenire per risolvere le varie emergenze e che non si può fare tutto in un giorno, mentre per quanto riguarda contrada Oliveto ha già in progetto di riprendere in mano il vecchio progetto per dare una sistemazione definitiva dell’area.