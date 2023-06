Augusta, “Magic dots art fashion show”, sfilata di moda d’arte per gli alunni del Corbino

Una sfilata di moda d’arte. E’ l’evento conclusivo del progetto eTwinning “Magic dot in wonderland” attuato dal secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino in collaborazione con 17 scuole europee, di Grecia, Turchia, Slovenia, Romania, Polonia, Georgia, Lituania che si è svolto nei giorni scorsi, nell’auditorium “Amato”, con l’ambizioso obiettivo di dare vita a opere d’arte realizzate dai giovani studenti, che le hanno indossate. I piccoli artisti si sono ispirati ad alcuni grandi pittori che hanno utilizzato le tecniche del puntinismo o del divisionismo, in seno al progetto che ha avuto come sfondo motivante “il punto” come elemento basilare della vita e della realtà, come origine della vita, come inizio di storie e avventure fantastiche, come arte, e tanto altro.

L’evento, denominato “Magic dots art fashion show” ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria, che hanno fatto da tutors degli alunni più giovani e che hanno condotto le fasi della sfilata e illustrato il percorso artistico attuato. Gli alunni hanno raccontato, inoltre, la loro esperienza nel progetto eTwinning e i più piccoli delle classi dell’Infanzia e della Primaria hanno “indossato” le loro opere d’arte e abbigliamento ispirati al “punto”, creando allegri abbinamenti degli abiti.

All’evento hanno partecipato, oltre alla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi, da sempre il motore ispiratore dell’innovazione didattica della scuola e ha supportato le attività eTwinning dei gemellaggi elettronici tra le scuole europee, anche l’ ambasciatrice eTwinning Sara Brunno, ed alcune insegnanti del terzo istituto comprensivo Capuana di Avola, scuola partner nel progetto.