Augusta, “Maggio dei libri”, Leo club dona dei volumi al Comune

Il Leo club di Augusta ha donato, nei giorni scorsi, a palazzo di città dei libri per giovanissimi lettori aderendo alla campagna nazionale “Il maggio dei libri”, nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. La campagna invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. I libri donati saranno poi distribuiti nelle varie mini librerie pubbliche sparse nel territorio a cura dell’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi”.

Alla consegna dei volumi i soci Leo sono stati accolti dal sindaco Giuseppe Di Mare e dagli assessori Giuseppe Carrabino e Ombretta Tringali, rispettivamente alla Cultura e alle Politiche dell’istruzione. In rappresentanza del Leo Club è intervenuto il presidente Giorgio Failla, insieme con i soci Federica Di Grande, Marco Failla, Sabrina Meli e Sofia Tarico. Al termine dell’incontro, il presidente Failla ha fatto omaggio del gagliardetto del club al sindaco Di Mare.

“Questa iniziativa è nata dalla volontà dei soci del club – ha affermato Failla – di voler contribuire fattivamente al Maggio dei libri, convinti del fatto che il libro rappresenti un fondamentale veicolo per la diffusione della cultura, già nella più giovane età”.